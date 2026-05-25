تحتوي المقبرة على سلم حلزوني ضخم كان يُستخدم في نقل الجثامين، وتضم العديد من النقوش والتماثيل والزخارف المعمارية التي تعكس روح الإسكندرية القديمة كمركز عالمي للتنوع الثقافي. تم اكتشاف المقابر عام 1900 بعد سقوط حمار في أحد الفتحات المؤدية إليها. تم الحفر والتنقيب في الموقع عام 1892، وتم صياغته لاحقًا.

هذا الخبر هو عن مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية ، وهي موقع أثري مهم في المدينة يعود إلى ال عصر الروماني . تم اكتشاف المقابر عام 1900 بعد سقوط حمار في أحد الفتحات المؤدية إليها.

تضم المقبرة ثلاثة طوابق أسفل سطح الأرض، وتحتوي على سلم حلزوني ضخم كان يُستخدم في نقل الجثامين. تم الحفر والتنقيب في الموقع عام 1892، وتم صياغته لاحقًا. المقبرة تضم العديد من النقوش والتماثيل والزخارف المعمارية التي تعكس روح الإسكندرية القديمة كمركز عالمي للتنوع الثقافي. تم تصنيف المقبرة ضمن عجائب العصور الوسطى لدى بعض المؤرخين.

