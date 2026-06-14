مقالات الصحافة العربية

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حسام حسن : تدريب منتخب مصر كان حلمي منذ الطفولة الحرس الثوري الإيراني: جرائم إسرائيل في ضاحية بيروت لن تبقى دون رد رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بـ196 مليار جنيها سئول إيراني رفيع يكشف بندا لا يود ترامب الإعلان عنه صراحة باتفاق السلام مع طهران منطقة الكهرباء: الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات خلال فترة زمنية محددة؛ لضمها إلى الشبكة الوطنية للكهرباء؛ بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

حسام حسن: تدريب منتخب مصر كان حلمي منذ الطفولة الحرس الثوري الإيراني: جرائم إسرائيل في ضاحية بيروت لن تبقى دون رد رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بـ196 مليار جنيها سئول إيراني رفيع يكشف بندا لا يود ترامب الإعلان عنه صراحة باتفاق السلام مع طهران منطقة الكهرباء: الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات خلال فترة زمنية محددة؛ لضمها إلى الشبكة الوطنية للكهرباء؛ بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028





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