مقترح قانون جديد يمنح المطلقة ثلث دخل زوجها.. وتعديلات شاملة لقانون الأحوال الشخصية

كشف النائب عمرو فهمي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن منح المطلقة ثلث دخل زوجها، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لتحسين أوضاع المرأة في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة. في سياق منفصل، أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتغطية المتميزة للتليفزيون المصري لقداس عيد القيامة، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية.

كشف النائب عمرو فهمي عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية ، ويتضمن اقتراحًا بمنح المطلقة ثلث دخل زوجها بعد الطلاق . يأتي هذا المشروع في إطار سعي المشرعين لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة ، وتحديدًا المطلقات اللاتي يواجهن صعوبات مالية واقتصادية بعد انتهاء الزواج. يهدف المشروع إلى توفير مصدر دخل ثابت للمطلقة، يساعدها على مواجهة أعباء الحياة وتلبية احتياجاتها الأساسية، خاصةً إذا كانت تعيل أطفالًا.

كما يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المطلقة وتحقيق استقرارها المالي والنفسي، وتمكينها من الاعتماد على نفسها وتجاوز الصعوبات التي قد تواجهها بعد الطلاق. يعتبر هذا المشروع خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وتعكس التوجه العام نحو دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. \بالإضافة إلى ذلك، يشمل مشروع القانون الجديد تعديلات أخرى تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتسهيل عملية التقاضي. من بين هذه التعديلات، مقترحات تتعلق بتسريع إجراءات الطلاق، وتحديد مدد زمنية واضحة للبت في قضايا الحضانة، وتعديل آليات تقدير النفقة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يعكس هذا المشروع رؤية شاملة لتحديث قانون الأحوال الشخصية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق المرأة والطفل. ومن المتوقع أن يشهد المشروع نقاشًا واسعًا في البرلمان، حيث سيتم طرحه على اللجان المختصة لدراسته ومناقشة تفاصيله. ويهدف النائب عمرو فهمي من خلال هذا المشروع إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة المطلقات، وتخفيف معاناتهن، وتحقيق العدالة الاجتماعية. \وفي سياق متصل، أشاد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتغطية المتميزة للتليفزيون المصري لقداس عيد القيامة 2026. وأعرب عن سعادته بإشادة قداسة البابا تواضروس الثاني بالتغطية، مشيرًا إلى تقدير البابا لجهود التليفزيون المصري في نقل القداس بمستوى رفيع ومميز. وجه المسلماني التهنئة لقداسة البابا تواضروس بمناسبة العيد، وقدم الشكر لفريق عمل الإذاعة الخارجية بالتليفزيون المصري، والمخرجين ريمون عزمي وصموئيل سامي، وجميع العاملين في التغطية. وأكد المسلماني على أهمية الوحدة الوطنية بين المصريين، مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أنها أساس قوة البلاد عبر التاريخ وستظل كذلك إلى الأبد. وأضاف أن الغموض الذي يغلف مستقبل الشرق الأوسط وصعود اللايقين في العالم المعاصر يجب أن يدفعنا إلى التمسك بوحدتنا ومحبتنا، مؤكدًا أن المحبة هي القوة الحقيقية. يعكس هذا التصريح حرص الهيئة الوطنية للإعلام على تعزيز التلاحم الوطني، وتقدير جهود العاملين في التليفزيون المصري، وتأكيد أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قانون الأحوال الشخصية المطلقة الطلاق حقوق المرأة الوحدة الوطنية

United States Latest News, United States Headlines