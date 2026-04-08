مقترح برلماني لمبادرة مجتمعية لسداد ديون مصر الخارجية والداخلية

كشف النائب محمد سمير بلتاجي عن مقترح مبادرة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى المساهمة في سداد ديون مصر، من خلال إشراك شريحة من المواطنين القادرين على المساهمة، مع التركيز على أصحاب الدخول المرتفعة.

كشف النائب محمد سمير بلتاجي ، عضو لجنة الشؤون ال اقتصاد ية بمجلس النواب، عن مبادرة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى المساهمة في سداد ديون مصر الخارجية والداخلية خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال إشراك شريحة كبيرة من المواطنين القادرين على المساهمة. في تصريحات لـ«صدى البلد»، أوضح بلتاجي أن المقترح يعتمد على مبدأين أساسيين: الأول، يتعلق بالديون الخارجية، حيث يقترح مساهمة حوالي 5% من المصريين، كل منهم يتبرع بمبلغ مليون جنيه.

وقد أكد النائب عزمه على أن يكون في مقدمة المشاركين في هذه المبادرة، معتبراً ذلك واجبًا وطنيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. أما المبدأ الثاني، فيتعلق بالديون الداخلية، حيث يشمل المقترح آليات لسداد جزء من هذه الديون من خلال مشاركة 10% من المواطنين، بالإضافة إلى اقتراح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة بالمساهمة. هذه المبادرة، حسب النائب بلتاجي، ليست مجرد محاولة لسداد الديون فحسب، بل هي دعوة لتضافر جهود جميع فئات المجتمع، وإظهار التكاتف والوحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.\وتفصيلاً للمقترح، أشار بلتاجي إلى أن مبادرة سداد الديون تتضمن آليات دقيقة لتنفيذها. بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة، يقترح إلزامهم بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام كامل. وقد حدد النائب الفئة المستهدفة، وهم أصحاب الدخول التي تزيد على 75 ألف جنيه مصري شهريًا، وخاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا. وأكد بلتاجي أن هذه النسبة ستُخصص لسداد الديون، مما يساهم في تخفيف العبء على الدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بـ«اقتصاد الحرب»، الذي يتطلب مشاركة أوسع من الفئات الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تجنب تحميل محدودي الدخل أي أعباء إضافية، والتركيز على إشراك القادرين في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الدولة لجأت إلى الاقتراض لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.\وفي سياق متصل، أعرب النائب بلتاجي عن أمله في أن يحظى المقترح بقبول وتفاعل واسع من قبل المواطنين والمؤسسات خلال الفترة المقبلة. وأكد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة المبادرة، لضمان وصول التبرعات إلى وجهتها الصحيحة وتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس وعي الشعب المصري بأهمية تحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أشاد بدور الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، مؤكداً على أن هذه الجهود يجب أن تتكامل مع جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في المبادرة، وكيفية المساهمة فيها، لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكداً على أن التكاتف والوحدة هما السبيل لتحقيق التنمية والازدهار. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في توقيت مهم، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة وجهودًا مشتركة من الجميع، وهي فرصة لإظهار قدرة الشعب المصري على تجاوز الأزمات وتحقيق التقدم





