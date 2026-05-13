مقترح برلماني لتطوير تطبيق إنستاباي لضمان حماية أموال المستخدمين ومنع أخطاء التحويل

تفاصيل مقترح النائبة أسماء سعد الجمال لتطوير منظومة إنستاباي عبر إظهار الاسم الرباعي للمستلم وتفعيل آلية تجميد الأموال المحولة بالخطأ لتعزيز الشمول المالي والأمان الرقمي.

تشهد الدولة المصرية في الآونة الأخيرة تحولاً رقمياً واسع النطاق في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث برز تطبيق إنستاباي Egypt كواحد من أهم الأدوات التي ساهمت في تسهيل عمليات نقل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

ومع هذا التوسع المتسارع والاعتماد المتزايد من قبل ملايين المستخدمين على هذه التقنية الحديثة، ظهرت حاجة ملحة لمعالجة بعض الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى وقوع أخطاء بشرية أثناء عملية التحويل، مما قد يتسبب في ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ بسيط في إدخال رقم الهاتف أو حرف واحد في البيانات، وهو ما دفع بعض الجهات التشريعية للتدخل لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في منظومة الدفع الإلكتروني. في هذا السياق، تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بمقترح تشريعي وتقني شامل يهدف إلى تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية متقدمة للمستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية.

وأكدت النائبة أن الطفرة الرقمية التي تعيشها مصر في مجال الشمول المالي تتطلب سد الثغرات التي قد تؤثر على حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن تعزيز حماية هذه المنظومة من شأنه أن يزيد من ثقة المواطن في التحول الرقمي الشامل. وتضمن المقترح إلزام الشركة المشغلة لتطبيق إنستاباي وشركات الاتصالات المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للشخص المحول إليه قبل الضغط على زر التأكيد النهائي للعملية، وذلك بدلاً من الاعتماد على الأسماء المختصرة أو الأحرف الأولى، حيث يعتبر هذا الإجراء الضمانة الأساسية لتحديد هوية المستلم بدقة ومنع تحويل الأموال لأشخاص غير مقصودين.

ولم يتوقف المقترح عند حدود التحقق من الهوية، بل امتد ليشمل وضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال التي يتم تحويلها بالخطأ بشكل فوري بمجرد تلقي البنك أو جهة الدفع شكوى رسمية من الشخص الذي قام بالتحويل. واقترحت النائبة أن يستمر هذا التجميد لفترة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين، وذلك لحين صدور أمر قضائي أو الوصول إلى تسوية، مما يضمن عدم قيام المستلم بالتصرف في هذه الأموال غير المستحقة قبل البت في الشكوى.

كما شمل المقترح تطوير نظام تحذيرات ذكية داخل التطبيق، بحيث يقوم النظام بتنبيه المستخدم بشكل آلي وواضح عندما يحاول التحويل إلى مستلم جديد للمرة الأولى، مما يدفعه لمراجعة البيانات والتدقيق في اسم المستلم مرة أخرى قبل إتمام العملية. أما من الناحية التشغيلية، فإن تطبيق إنستاباي يوفر خطوات مبسطة للتحويل تبدأ بفتح التطبيق واختيار إرسال نقود، ثم تحديد وسيلة التحويل سواء عبر رقم الهاتف أو الحساب البنكي، وبعد إدخال المبلغ ومراجعة البيانات يتم إدخال الرقم السري المكون من 6 أرقام المسمى IPN PIN لتنفيذ العملية.

ومع ذلك، تظل هناك مخاطر تتعلق بالأمان الرقمي، لذا يوجه الخبراء تحذيرات مستمرة من المكالمات والرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها من جهات رسمية لسرقة بيانات المستخدمين وأموالهم. وفي حال وقوع خطأ في التحويل، هناك مسار متدرج يمكن للمستخدم اتباعه لاسترداد أمواله، يبدأ بالتواصل الودي والمباشر مع المستلم لطلب إعادة المبلغ، وفي حال عدم الاستجابة يتم الاتصال بخدمة عملاء إنستاباي على الرقم 15989 مع تقديم الرقم المرجعي للمعاملة، أو التواصل مع البنك المصدر أو البنك المستقبل.

وفي المرحلة الأخيرة، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر تقديم بلاغ للجهات المختصة لضمان استعادة الحقوق المالية، مما يعكس تكامل الأدوار بين التقنية والقانون لحماية الاقتصاد الرقمي المصري





