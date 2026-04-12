مقترحات لتطوير الإدارة المحلية في مصر: نظام وظيفي جديد و تحسين الموارد

قدم صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مقترحات شاملة لتطوير الإدارة المحلية في مصر، بما في ذلك إنشاء نظام وظيفي جديد للموظفين المحليين، وتحسين الموارد المالية، وتقليل عدد أعضاء المجالس المحلية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

صرح صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأنه يقترح تفعيل نظام وظيفي جديد للـ«وظيفة المحلية»، يتضمن مزايا وحوافز ونظامًا وظيفيًا مستقلاً. وأوضح أن هناك ما يعرف بـ«الشريعة العامة للتوظف»، وهي قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأشار فوزي في تصريحات لـ«الشروق» إلى وجود حديث متكرر حول وجود «فساد» في الإدارة المحلية ، مما يستدعي مواجهته بشكل جذري.

ويرى أن ذلك يتحقق من خلال إنشاء نظام وظيفي خاص للموظف المحلي يضمن مزايا وحوافز مناسبة، مع اختيار أفضل العناصر للعمل في هذا القطاع. وأكد أن ما يحدث أحيانًا داخل الجهاز الإداري يتمثل في نقل بعض الموظفين غير الأكفاء إلى الإدارة المحلية، وهو ما يجب تغييره، بحيث يكون العاملون بها من أفضل الكفاءات. وشدد على عزمه على طرح مقترح لإنشاء نظام جديد للوظيفة المحلية يتضمن مزايا تفوق تلك الموجودة في قانون الخدمة المدنية، خلال مناقشات مشروعات قوانين الإدارة المحلية المرتقبة داخل اللجنة الفرعية التي شكلت بمجلس النواب مؤخرًا. كما شدد على ضرورة وضع نظام واضح للتعيين في الإدارة المحلية، يتضمن اختبارات وتدريبات تسبق شغل الوظائف وتستمر طوال فترة الخدمة حتى بلوغ سن المعاش. وأوضح أن مصر لديها إدارة محلية، لكنها لا تطبق نظام الحكم المحلي الكامل، مؤكدًا أن الإدارة المحلية تمثل توزيعًا للوظيفة الإدارية وليست السياسية، وبالتالي لا يوجد برلمان على مستوى المحافظات، وإنما مجالس شعبية محلية. وأشار إلى أن عمل الإدارة المحلية ينقسم إلى جناحين: جناح تنفيذي يتمثل في رؤساء الأحياء والمدن والقرى والموظفين، وهم المسؤولون عن تنفيذ القوانين والخدمات المرتبطة بالمواطنين، مثل تراخيص البناء وإشغالات الطرق والمقابر، وجناح شعبي يتمثل في المجالس الشعبية المحلية، التي تختص بالموافقة على الخطط وبرامج التنمية والموازنات، واعتماد الحسابات الختامية، فضلًا عن ممارسة الدور الرقابي على الجهاز التنفيذي. مؤكدًا أن كلا الجناحين يهدفان إلى خدمة المواطن. ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب يتحملون حاليًا عبئًا إضافيًا في تقديم الخدمات لأهالي دوائرهم، في ظل غياب المجالس المحلية، وكأنهم يقومون بدورها، موضحًا أن العمل اللامركزي لم يتوقف من الناحية التنفيذية، رغم حل المجالس المحلية في 28 يونيو 2011 على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن العمل مستمر تنفيذيًا، لكنه يفتقد الجانب الشعبي المتمثل في الرقابة واعتماد الموازنات والتعبير عن صوت المواطن. وفيما يخص الموارد المالية للمحليات، أوضح أن أغلب موارد المحليات تأتي من الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية لابد تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، أولها وجود مصالح محلية خاصة تختلف من محافظة لأخرى، وثانيها منح سلطات أوسع للإدارة المحلية، بما يحقق قدرًا من الاستقلال في اتخاذ القرار دون الرجوع المستمر إلى السلطة المركزية، وثالثها توفير موارد مالية خاصة تمكنها من تنفيذ مشروعاتها دون الاعتماد الكامل على دعم الدولة. وفيما يتعلق بوظائف القيادات التنفيذية، مثل المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى، أوضح أنه خلال إعداد الدستور كان يرى ضرورة تعيينهم، بينما عارضه بعض الأعضاء، وتم التوافق في النهاية على ترك الأمر لقانون الإدارة المحلية، مؤكدًا تأييده لتعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، استنادًا إلى اعتبارات قانونية، أبرزها أن من يعين المسؤول هو من يملك حق إقالته، مشيرًا إلى أنه يمكن للمجالس المحلية في حال رغبتها في إقالة مسؤول، أن ترفع توصية لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب. واقترح تقليل أعداد أعضاء المجالس المحلية، موضحًا أن الزيادة الكبيرة في العدد قد تؤدي إلى تشتت الآراء وتكرارها، بما يضعف كفاءة الأداء. وأكد أن الحكومة لم تخطئ في إعادة طرح مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منذ عام 2016، موضحًا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه مع بداية كل فصل تشريعي جديد، يتم مخاطبة الحكومة بشأن مشروعات القوانين السابقة لتحديد موقفها منها، وفي حال تمسكها بها تستمر مناقشتها، مضيفًا أنه لا مانع خلال المناقشات من إدخال تعديلات أو إضافة مواد جديدة على مشروع القانون. وفيما يخص نظام الانتخابات في المجالس المحلية، أعرب فوزي، عن تأييده لنظام القائمة المغلقة المطلقة، وليس التمثيل النسبي، معتبرًا أنه الأنسب لتحقيق الاستحقاقات الدستورية، في حين أن نظام التمثيل النسبي قد يكون معقدًا ويثير مشكلات في التطبيق. النائب شعبان عبد اللطيف يؤكد أن توجيهات الرئيس السيسي تحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك





