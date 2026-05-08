مقتل 12 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم استمرار محادثات التهدئة

أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بأن غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وتأتي هذه الغارات رغم استمرار المحادثات الدبلوماسية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة في المنطقة، والتي تشهد توترا متصاعدا منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس. ومن جانبه، أكد وزير خارجية باكستان إسحاق دار، استعداد بلاده لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر أراضينا. وفي سياق آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد بعض المناطق في البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بأن غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وتأتي هذه الغارات رغم استمرار المحادثات الدبلوماسية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة في المنطقة، والتي تشهد توترا متصاعدا منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

وقد أدان المجتمع الدولي هذه الغارات، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدوء ووقف التصعيد. ومن جانبه، أكد وزير خارجية باكستان إسحاق دار، استعداد بلاده لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر أراضينا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل. وأوضح دار: «تحدثت مع عراقجي لإعادة البحارة الإيرانيين من السفن المحتجزة قرب سنغافورة، ونعمل لإعادة 20 بحارا إيرانيا من سفن محتجزة قرب مياه سنغافورة».

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الباكستاني في سياق تصاعد التوترات البحرية والإقليمية المرتبطة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط وأزمة الملاحة الدولية، خاصة بعد التوترات المتزايدة في مضيق هرمز وخطوط الشحن بين الخليج وآسيا. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت باكستان اتصالاتها الدبلوماسية مع إيران، حيث أجرى إسحاق دار عدة مشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بشأن أمن الملاحة وحماية السفن التجارية الإيرانية، وسط اتهامات إيرانية سابقة باستهداف سفنها التجارية وعرقلة حركة الشحن البحري.

وفي سياق آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد بعض المناطق في البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية. ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي قد تشهد هطول أمطار غزيرة، مما قد يؤدي إلى فيضانات أو انقطاعات في الطرق. وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات جذرية في الأنماط الجوية، مما يتطلب متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غارات إسرائيلية جنوب لبنان محادثات التهدئة إسحاق دار الملاحة الدولية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ثاندر يهزم ليكرز في المباراة الأولى بسلسلة قبل نهائي الأدوار الإقصائية للقسم الغربيسجل تشيت هولمجرين 24 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز ​108-90 على لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الأولى بينهما ‌بسلسلة الدور قبل الن

Read more »

تحرير 12 محضرًا ضد المخابز المخالفة بمركز كفر الشيخالوحدة المحلية بكفر الشيخ تحرر 12 محاضر للمخابز المخالفة بقرى أريمون، وإسحاقة، وقرية الشمارقة

Read more »

عزاء الشاعر والكاتب الصحفي سيد العديسي بمسجد عمر مكرم الثلاثاء المقبلأعلنت مجلة الإذاعة والتلفزيون إقامة عزاء الشاعر والكاتب الصحفي سيد العديسي يوم الثلاثاء المقبل 12 مايو الجاري بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير - الوطن

Read more »

منتخب مصر يتوج بـ 12 ميدالية في اليوم الثاني من البطولة الأفريقية للسباحةواصل منتخب مصر للسباحة عروضه القوية في منافسات اليوم الثاني من البطولة الأفريقية للألعاب المائية المقامة بمدينة وهران الجزائرية، محققًا حصادًا مميزًا بلغ 12 ميد

Read more »

«التنمية الصناعية» تعلن نتائج تخصيص 88 وحدة بـ 12 مجمعاً في 11 محافظةالهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت في بيان رسمي منذ قليل نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة على مستوى 12 مجمع ا صناعي ا في 11 محافظة من محافظات الجمهورية - الوطن

Read more »

المنظمة البحرية الدولية: 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب على إيرانأكدت المنظمة البحرية الدولية أن 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب ما أدى لمقتل 10 وإصابة 12 حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل - الوطن

Read more »