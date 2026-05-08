مقتل 12 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم استمرار محادثات التهدئة

أعلن عن مقتل 12 شخصا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، على الرغم من استمرار المحادثات الدولية الهادفة إلى تحقيق تهدئة في المنطقة. وتأتي هذه الغارات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل وقف إطلاق النار، لكن دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.

وتأتي هذه الغارات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل وقف إطلاق النار، لكن دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. ومن جانبه، أكد حزب الله أن هذه الغارات لن تمر دون رد، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحثت على العودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة بشكل سلمي.

وفي سياق متعلق، تواصل الحكومة اللبنانية جهودها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الغارات، حيث أعلنت عن تخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم العائلات المتضررة. كما وجهت دعوات إلى المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الحدودية. ومن المتوقع أن تستمر الاشتباكات في المنطقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا الإطار، شددت مصادر دبلوماسية على ضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة، تشمل جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق استقرار دائم في المنطقة. وفي الوقت نفسه، استمرت المظاهرات في لبنان ضد الغارات الإسرائيلية، حيث خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في بيروت، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي. كما دعت بعض الفصائل السياسية إلى تعزيز التعاون مع حزب الله لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية أن القوات اللبنانية تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني يعمل على تعزيز وجوده في المناطق الحدودية. وفي الوقت نفسه، أكدت إسرائيل أن الغارات كانت استهدفت مواقع لحزب الله، وأنها تأتي في إطار حقها في الدفاع عن نفسها. كما دعت إسرائيل إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة ما وصفته بـ "التهديدات" التي يمثلها حزب الله.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر دبلوماسية أن المحادثات الدولية ما زالت جارية، لكنها تواجه عقبات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتحديد شروط وقف إطلاق النار.

