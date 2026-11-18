صوت الصدمة في مصر عقب مقتل طفلين في الجيزة على يد والدهما المدرب لياقة بدنية ومقدم برامج تلفزيونية، حيث اتضح أن الاعتداء وقع بعد خلاف مالي وأدى لقتلهما، مما أدى إلى وقف بث القناة الإعلامية وحبس الأب على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

شهدت محافظة الجيزة حالة من الصدمة والرعب واسع النطاق في الأوساط المصرية بعد الكشف عن مقتل طفلين في الرابعة والسابعة من عمرهما على يد والدهما، وهو شخص يعمل كمعلم لياقة بدنية وقدم برامج تلفزيونية في مجال التنمية البشرية.

تحريات أمنية تكشف تفاصيل الاعتداء المميت على الأطفال

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية في منطقة الطالبية بالجيزة، أن الأب، البالغ من العمر أربعين عاماً، اعتدى جسدياً على ولديه بشكل مبرح عقب خلاف عائلي نشب بينهما بسبب اتهام الأب لطفليه بسرقة أمواله الشخصية. وقد أدى هذا الاعتداء الوحشي إلى إصابة الطفلين بجراح بالغة، حيث نُقل الطفل الأكبر إلى المستشفى في البداية، حيث زعم الأب أن ابنه تعرض لحادث سير، مما دفعه لبث شكوك أولية حول سبب الإصابة الحقيقية.

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وبقي الطفل الأكبر تحت العلاج لمدة عشرة أيام تقريباً، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه في الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، لتصبح الجروح الظاهرة على جسده دليلاً قاطعاً على عدم صحة رواية الوالد حول الحادث الافتراضي. بعد وفاة الطفل الأكبر، اتجهت أنظار الأجهزة الأمنية والتحقيقات إلى مصير الطفل الأصغر، الذي تبين لاحقاً أنه قد لقي حتفه أيضاً نتيجة لنفس الاعتداءات، وتم دفن جثمانه في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر بطريقة غير نظامية.

وقد اعترف المتهم خلال جلسات الاستجواب بالاعتداء على طفليه بدعوى تأديبهما، بل وأرشد قوات الشرطة إلى مكان دفن جثمان الطفل الأصغر، مما أكد حجم المأساة وتعقيد الملابسات المحيطة بالحادثة. وقد أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع توجيه تهم إليه بالقتل العمد والاعتداء الجسيم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة التفاصيل والملابسات التي أدت إلى هذه المأساة الأسفيرة، لا سيما في ظل وجود عوامل مشددة مثل انفصال الأب عن الأم والإشكاليات الأسرية الأخرى المحيطة بالحادثة.

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جدل إعلامي حول مقدم البرامج بعد جريمة القتل

أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وعلى المستوى الإعلامي، نظراً للطبيعة المتناقضة لشخصية المتهم الذي كان يُقدم على شاشات التلفزيون برامج تهدف لتنمية القدرات البشرية، بينما ارتكب أفظع أنواع العنف ضد الأطفال في منزله. ومن جانبها، أعلنت القناة التلفزيونية التي كان يقدم عبرها برنامجه أنها كانت تستأجر وقتاً على الهواء ولم تشارك في إنتاج البرنامج، موضحة أنها قررت إنهاء أي تعامل معه فور صدور الأخبار، مؤكدة رفضها التام لجميع أشكال العنف ضد الأطفال.

وفي خطوة تصحيحية سريعة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث القناة المتعاقدة مع المتهم حتى نهاية الشهر الجاري، بهدف مراجعة أوضاعها وضمان التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية، في ظل حذر ناشطين من ربط مثل الجرائم بمظاهر دينية أو مظهر خارجي معين، محذرين من الحكم المسبق على الأشخاص دون أدلة كافية.