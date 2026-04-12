مقتل الطفلة مريم في الشرقية: جريمة تهز قرية مشتول القاضي

جريمة قتل بشعة تهز قرية مشتول القاضي بمحافظة الشرقية، حيث قتلت الطفلة مريم صابر البالغة من العمر 14 عاماً على يد جيرانها. التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدافع هو السرقة، مع استهداف هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

شهدت قرية مشتول القاضي بمحافظة الشرقية المصرية جريمة مروعة هزت أرجاء القرية، راح ضحيتها ال طفلة مريم صابر، البالغة من العمر 14 عاماً. عُثر على جثمان ال طفلة داخل منزل أحد الجيران، مما أثار صدمة ورعباً عميقين في أوساط الأهالي، الذين عبروا عن حزنهم وقلقهم البالغين. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتجمّع الأهالي في محيط منزل الضحية، في حالة ذهول وترقب لما ستؤول إليه ال تحقيقات .

تفاصيل الجريمة المأساوية كشفت عنها التحقيقات الأولية، والتي أشارت إلى تورط جارة المجني عليها، وهي طالبة في الصف الثاني الثانوي تبلغ من العمر 17 عاماً، وشقيقها الطالب في الصف الثالث الإعدادي. وفقاً للتحقيقات، استدرج المتهمان الطفلة مريم إلى منزلهم بحجة اللعب بالهاتف المحمول واستخدام خدمة الإنترنت المتوفرة لديهم، قبل أن يقوما بخنقها باستخدام سلك شاحن الهاتف. دوافع الجريمة، كما بينت التحقيقات، كانت السرقة، حيث استهدف الجناة سرقة هاتف الضحية المحمول وقرطها الذهبي. هذه الجريمة المروعة تركت أثراً بالغاً على أهالي القرية، الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم من هذا الفعل الإجرامي الشنيع، وطالبوا بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم.\شهود العيان على الجريمة قدموا شهاداتهم التي ساهمت في كشف خيوط القضية. من بين هؤلاء الشهود، جارة المجني عليها، السيدة حنان، التي روت تفاصيل مروعة لما حدث. قالت حنان في تصريحات صحفية:'كنت جالسة في منزلي وفجأة سمعت صراخاً عالياً، فهرعت إلى الخارج لأرى ما يحدث. صُدمت بمنظر مريم ملقاة أمام المنزل، وقد فارقت الحياة. لم أستطع أن أتماسك من هول الصدمة، الجميع كان في حالة ذهول وصراخ'. وأضافت حنان أن الجريمة ارتكبتها طالبة في المرحلة الثانوية بمساعدة شقيقها الأصغر، بدافع السرقة. وأشارت إلى أن المتهمين كانا معروفين في المنطقة بسلوكهما المشين، وأنهما سبق أن تورطا في جرائم سرقة أخرى، بالرغم من أن الجميع تربطهم علاقات جوار ومعرفة وثيقة. ختمت السيدة حنان حديثها بالتأكيد على مطلب أهالي القرية وهو تحقيق العدالة للضحية:'كلنا هنا نطالب بالعدالة لمريم، فهي طفلة بريئة لم تستحق ما حدث لها. نريد أن يتحقق العدل بأسرع ما يمكن، وأن ينال الجناة جزاء فعلتهم'. كما عبر الأهالي عن استيائهم من انتشار مثل هذه الجرائم في الآونة الأخيرة، وطالبوا بتكثيف الإجراءات الأمنية وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم، لردعهم وحماية الأطفال.\السلطات المصرية، ممثلة في الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، فتحت تحقيقاً موسعاً في القضية، وتم القبض على المتهمين وبدء التحقيق معهما. تم استجواب المتهمين وجمع الأدلة والقرائن، وإعادة تمثيل الجريمة، وذلك لتحديد جميع ملابسات الحادث وتفاصيله. النيابة العامة أمرت بتشريح جثة الضحية لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وكذلك بفحص الأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية. كما قامت السلطات بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسرة الضحية، ومحاولة تخفيف معاناتهم. القضية أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، وأشعلت النقاش حول قضايا العنف ضد الأطفال، وأهمية توفير الحماية اللازمة لهم، والحد من انتشار الجريمة في المجتمع. كما سلطت الضوء على ضرورة توعية الشباب بمخاطر الجرائم وأضرارها، وأهمية الالتزام بالقانون والأخلاق. وتعهد المسؤولون بتقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن، وتقديم كل الدعم اللازم لأسرة الضحية، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها





قتل جريمة الشرقية مشتول القاضي طفلة سرقة تحقيقات نيابة عامة عنف ضد الأطفال عدالة

