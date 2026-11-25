قتل أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025 بحسب مصادر طبية وأمنية.

قتل أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان، فجر يوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. ونقلت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن عددا من المصابين أصيبوا بجروح متفاوتة، وأن بعضهم في حالة وصفت بالحرجة.

وبحسب المصادر الأمنية الفلسطينية، فإن الطيران المروحي الإسرائيلي هو من استهدف الشقة السكنية في محيط منطقة المؤون، بالقرب من مخازن تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقد وصل القتلى والمصابون إلى المستشفى بعد الاستهداف مباشرة.

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آلية الاستهداف وحجم الدمار في منطقة المؤون

أوضحت المصادر الفلسطينية أن طواقم الإسعاف وسكانا محليين تولوا نقل المصابين إلى المستشفى عقب القصف مباشرة. وأكدت المصادر أن الإسعاف والسكان كانوا أول من تعامل مع الإصابات في الموقع.

وأفاد شهود عيان بأن القصف ألحق دمارا واسعا بالشقة المستهدفة وبالمباني المحيطة بها. ولم تتضمن الإفادات المتوفرة تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار التي لحقت بالمخازن التابعة للأونروا القريبة من الموقع.

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ويعني موقع الاستهداف في محيط منطقة المؤون أن القصف وقع في منطقة سكنية قريبة من منشآت تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يضع المدنيين في دائرة الخطر المباشر وفق ما ورد في الروايات المحلية.

حصيلة الضربات خلال الأيام الأخيرة في القطاع

كانت ضربات إسرائيلية أمس الثلاثاء قد أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية. وجاء القصف الذي استهدف الشقة في منطقة المؤون فجر الأربعاء ليضيف حصيلة جديدة إلى هذه الأرقام.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1,679 قتيلا. كما بلغ عدد المصابين منذ التاريخ نفسه 6,100 مصاب.

وذكرت المصادر أن عدد الجثامين التي جرى انتشالها منذ وقف إطلاق النار بلغ 851 جثمانا، وهي أرقام تعكس حجم الخسائر البشرية التي خلفتها الضربات المتتالية على القطاع.

اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الضربات

تأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، بعد حرب استمرت نحو عامين في قطاع غزة. ويكشف استمرار القتلى والإصابات عن فجوة واضحة بين بنود الاتفاق والواقع الميداني.

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ولم ترد في المعطيات المتاحة تعليقات رسمية من الجانب الإسرائيلي على الضربة الأخيرة، إذ تقتصر الروايات على ما نقلته المصادر الطبية والأمنية الفلسطينية. ويجعل هذا الغياب للرواية الأخرى الصورة الكاملة للحادثة مرتبطة بالمصادر الفلسطينية وحدها.

وتؤكد الأرقام التي أعلنتها المصادر الطبية أن الفترة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ شهدت خسائر بشرية متواصلة، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف بتفاصيل الترتيبات المتفق عليها.

أثر التصعيد على الأسر والمستشفيات في غزة

يواجه أفراد العائلة الواحدة التي فقدت أربعة من أفرادها، بينهم طفلان، صدمة إنسانية مزدوجة مع خسارة الأرواح والدمار الذي لحق بمنزلهم. وتعكس هذه الحادثة الكلفة المباشرة للقصف على الأسر المدنية.

تستقبل المستشفيات في غزة أعدادا متزايدة من الجرحى، بينهم حالات حرجة تتطلب رعاية طبية عاجلة. وتضاف هذه الحالات إلى ضغط كبير على الطواقم الطبية التي تعمل في ظل الأوضاع الراهنة.

ستبقى المتابعة الميدانية والطبية للحصيلة مرتبطة بالإعلانات الصادرة عن المصادر الطبية الفلسطينية، التي تنشر أرقام القتلى والمصابين والجثامين المنتشلة بشكل دوري منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي.