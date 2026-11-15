مكتبات مصر العامة تحقق نموا استثنائيا في أكتوبر 2026 برؤوس أموال ضخمة

مكتبات مصر العامة تسجل أرقاما قياسية في أكتوبر 2026 بزيارات تزيد عن 131 ألفا وإيرادات 507 آلاف جنيه، مع توسع ملحوظ في الخدمات المتنقلة والأنشطة الثقافية.

حققت منظومة مكتبات مصر العامة أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال شهر أكتوبر 2026، حيث استقبلت إجمالي 131 ألفاً و956 زائراً عبر القنوات المادية والافتراضية، مع تسجيل 54 ألفاً و213 عملية إعارة كتب، في مؤشر صريح على تحول المؤسسة إلى وجهه معرفية رئيسية تستقطب شرائح واسعة من الجمهور.

وتجسدت هذه القفزة النوعية في ارتفاع ملحوظ لأداء المكتبات المتنقلة التي زادت عملياتها من 27 زيارة في أكتوبر 2025 إلى 59 زيارة في أكتوبر 2026، مما يعكس استراتيجية فعالة لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية في مختلف المناطق الجغرافية.

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بيانات مالية وإحصائية دقيقة للمنظومة

أفصح التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المكتبات عن أن إجمالي الاشتراكات الجديدة وصل إلى 2658 اشتراكاً، فيما ارتفع عدد المستفيدين النشطين إلى 50 ألفاً و907 مستفيدين، في حين بلغ إجمالي المقتنيات المكتشفة 315 ألفاً و636 مقتنى، بإيرادات إجمالية سجلت 507 آلاف و432.72 جنيه.

وحافظت المكتبة الرئيسية في الجيزة على هيمنتها التامة داخل المنظومة، حيث استقبلت 76 ألفاً و588 زائراً، مسجلة 1922 اشتراكاً جديداً، مع وجود 32 ألفاً و675 مستفيداً نشطاً، بينما وصلت مقتنياتها إلى 165 ألفاً و372 مقتنى، وحققت إيرادات بلغت 359 ألفاً و353.75 جنيه.

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وتنوعت عمليات الإعارة في الفرع الرئيسي إلى 38 ألفاً و188 إعارة، شملت 11 ألفاً و477 إعارة لفئة الأطفال، و11 ألفاً و283 إعارة للكبار، إضافة إلى 11 ألفاً و231 حالة اطلاع داخلي، و4148 إعارة خارجية عبر خدمة المكتبة المتنقلة التابعة للفرع.

تفاصيل أداء الفروع الثانوية والأنشطة

فيما يخص فرع الزاوية الحمراء، فقد استقبل 28 ألفاً و96 زائراً، وسجل 403 اشتراكات جديدة، مع وصول عدد المستفيدين النشطين إلى 10 آلاف و260 مستفيداً، وحيازة مقتنيات قدرها 107 آلاف و446 مقتنى، وإيرادات وصلت إلى 86 ألفاً و310.72 جنيه.

وسجل فرع الزاوية الحمراء 7328 إعارة، توزعت بين 2905 إعارات للكبار، و2128 إعارة للأطفال، و2074 حالة اطلاع داخلي، كما نظم الفرع 137 نشاطاً ثقافياً وتنموياً، تصدرتها أنشطة الأطفال بواقع 92 نشاطاً.

وعلى صعيد فرع الزيتون، فقد استقبل 27 ألفاً و272 زائراً، وسجل 333 اشتراكاً جديداً، مع وصول عدد المستفيدين النشطين إلى 7972 مستفيداً، وإيرادات بلغت 61 ألفاً و768.25 جنيه، وتنوعت إعاراته بين 2650 إعارة للأطفال و1147 إعارة للكبار.

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توجيهات قيادية لتعزيز البنية الثقافية

أكد أسامة غريب، رئيس قسم التقارير الإحصائية والبحوث بالمكتبة، أن مؤشرات الأداء تمثل أداة حاسمة لتقييم جودة الخدمات وتحديد مواطن القصور، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة تتيح معالجة الأسباب الجذرية لنقاط الضعف لتحقيق أهداف المؤسسة.

من جانبه، أوضح عبد الله جاد، من قسم التقارير الإحصائية والبحوث، أن مكتبات مصر العامة تطورت لتصبح منظومة خدمات معرفية متكاملة، لا تقتصر على إعارة الكتب، بل تمتد لتصل إلى المواطنين في مواقع تواجدهم عبر المكتبات المتنقلة.