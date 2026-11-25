مكتب والي إسطنبول يصرح بعدم وجود أسد في غابة صاريير شمال المدينة بعد عملية بحث واسعة. أكد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية أن الحيوان ليس من الفصيلة القطرية الكبيرة.

أكد مكتب والي إسطنبول رسميًا أن الحيوان الذي شوهد في غابة شمال المدينة، والذي اشتبه البعض في كونه أسدًا، لم يكن أسدًا ولا ينتمي إلى أي نوع آخر من القطط الكبيرة. جاء هذا التأكيد بعد عملية بحث واسعة النطاق استمرت لأيام في منطقة صاريير، وهي منطقة غابية تقع في أطراف إسطنبول وتطل على مضيق البوسفور.

تفاصيل عملية البحث الميدانية في غابة صاريير

بدأت العملية عندما بثت التلفزيون التركي لقطات من كاميرات المراقبة والتصوير الحراري تظهر كائنًا كبيرًا يتجول بين الشجيرات مساء الأحد. تلت ذلك انخراط مباشر لقوات الأمن التركية وموظفي حماية الحياة البرية في عمليات البحث والتنقيب داخل الغابة. استخدمت الفرق مسيرات جوية مجهزة بكاميرات حرارية لإجراء مسح جوي دقيق للمنطقة، بالإضافة إلى عمليات مسح بري منهجية.

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تقنيات الرصد وتأكيدي لقطات الزوايا المختلفة

وقال مكتب والي إسطنبول في وقت متأخر من يوم الاثنين إن الفرق الأمنية قامت بوضع طُعم ونصبت كاميرات مراقبة تلتقط الصور عند رصد أي حركة في البيئة المحيطة. استند التقرير النهائي إلى لقطات جديدة التقطت من زوايا متعددة ومختلفة، وهو ما مكّن الخبراء من تحليل شكل الحيوان وتكوينه بدقة. وأعلن المكتب بوضوح أن هذه الأدلة البصرية الجديدة قضت على أي شك حول طبيعة الكائن المشبوه.

رد فعل السلطات والوضع الحالي للحيوان

تسبب ظهور الحيوان في حالة من الذعر والاهتمام الإعلامي الكبير، خاصة مع تشابه ملامحه الخارجية مع الأسود كما يظهر في الفيديو الأولي. ومع ذلك، رفض مكتب والي إسطنبول تأكيد هوية الحيوان كنوع مفترس كبير، مؤكدين أن الحيوان "يشبه الأسد" في بعض المظهر الخارجي لكنه ليس كذلك. لم يذكر المكتب تفاصيل محددة حول الهوية الدقيقة للحيوان، مما يترك مجالًا للتخمين حول هويته الحقيقية بين أنواع القطط المحلية أو الأنواع الأخرى.

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الاستنتاج النهائي للسلطات التركية بشأن الغابة

أصبح واضحًا للسلطات المحلية أن الأمر لا يتعلق بوجود خطر نادر أو هروب حيوان مفترس من حديقة حيوانات. أكدت التحقيقات أن المنطقة أصبحت خالية من هذا الشك بعد اكتمال عمليات المسح الجوي والبري. لم ترد تقارير عن أي إصابات بشرية أو حيوانية خلال عملية البحث، مما يشير إلى أن الحيوان كان يتصرف بشكل طبيعي وغير عدواني.

التدابير الأمنية المستمرة بعد إغلاق القضية

رغم تأكيد أن الحيوان ليس أسدًا، إلا أن وجود كاميرات المراقبة والطُعم يبقى قائمًا في المنطقة كإجراء احترازي. تستمر فرق حماية الحياة البرية في مراقبة الحركة في غابة صاريير لضمان عدم وجود أي مخاطر بيئية أخرى. تظل منطقة صاريير على حدود مضيق البوسفور نقطة مراقبة استراتيجية للتحقق من أي مشاهدات غير معتادة في المستقبل القريب.