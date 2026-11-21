مكتبة طفل المعادي تستضيف طالبات مدرسة الفتح الإسلامي وحضانات محلية لأنشطة فنية ودينية وندوات حول الطاقة والمتجددة في إطار تعزيز الوعي البيئي والثقافي.

أقامت مكتبة طفل المعادي سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي جمعت بين الإبداع والتوعية الدينية والبيئية، بمشاركة فعالة من طالبات مدرسة الفتح الإسلامي الخاصة الإعدادية بنات بالمعادي، إضافة إلى أطفال عدد من الحضانات القريبة، وذلك في إطار السعي الحثيث لتنمية المهارات الإبداعية والمعرفية لدى الأطفال والنشء.

ورش فنية وإعادة توظيف الخامات المستهلكة

تضمنت الفعاليات ورشة فنية مميزة بعنوان "موزاييك من بقايا الفوم"، نفذتها الفنانتان زينب الحسين ونادية علي، حيث قامن بتعليم الطالبات كيفية تحويل المواد المستهلكة إلى تحف فنية. بدأت الورشة بتغليف كرتونة نتيجة قديمة بورق أبيض، ثم رسم طائر عليها، تلت ذلك تقطيع بقايا الفوم الجليتر إلى قطع صغيرة غير منتظمة ولصقها على جسم الطائر مع ترك فراغات بسيطة بينها لمحاكاة فن الموزاييك.

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واستمرت الإبداعات برسم وقص غصن وورود وأوراق شجر من الفوم ولصقها، كما تم تنفيذ إطار للوحة باستخدام قطع الفوم، في تجربة فنية هدفت بشكل أساسي إلى إعادة توظيف الخامات المستهلكة وتنمية الحس الفني لدى الطالبات، مما يعزز لديهم قيم الاستدامة والإبداع في وقت واحد.

ندوة دينية حول مفهوم القوة الحقيقية والتوكل

وفي الجانب التوعوي الديني، أقيمت ندوة بعنوان "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"، أدارها الشيخ طارق عبد السميع، واعظ بالأزهر الشريف، التي تناولت مفهوم القوة الحقيقية في حياة الإنسان من منظور شرعي. أوضح الشيخ طارق أن المؤمن القوي هو الذي يواصل طاعته لله وسعيه في طلب الرزق والعمل، حتى وإن لم يصل إلى هدفه، مشدداً على أن مجرد الاستمرار في السعي يعتبر نجاحاً في حد ذاته.

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واكدت الندوة أهمية التوكل على الله والاستعانة به، وعدم الاستسلام للعجز أو اليأس، والإكثار من قول "لا حول ولا قوة إلا بالله". كما تطرقت المحاضرة إلى المعنى الحقيقي للقوة من خلال الحديث الشريف "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"، موضحة أن القوة ليست في مصارعة الآخرين والانتصار عليهم، بل في التحكم في النفس وحسن الخلق.

نقاشات حول الطاقة والمتجددة ورؤية مصر 2030

وفي إطار فعاليات دوري المكتبات في دورته السابعة، تحت عنوان "حكاية مصر من الجذور للإنجاز" حول المشروعات القومية، أقيمت مناقشة لكتابي "الطاقة" تأليف هلا حسن، و"البيئة نحو عالم أفضل" تأليف عبد الباسط الجمل، أدارتها بدور رجب. تناولت المناقشة مفهوم الطاقة باعتبارها القدرة على القيام بعمل أو إحداث تغيير، مع توضيح قانون حفظ الطاقة الذي ينص على أنها لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما تتحول من شكل إلى آخر.

وركزت النقاشات على العلاقة المتبادلة بين الطاقة والبيئة، وتأثير طرق إنتاج الطاقة واستهلاكها على صحة النظم البيئية وجودة المناخ، مع إلقاء الضوء على أضرار استخدام الوقود الأحفوري، ومنها الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتلوث الهواء والماء واستنزاف الموارد. كما تم تسليط الضوء على دور الطاقة المتجددة في حماية البيئة ومفهوم الاقتصاد الأخضر، وجهود الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أنشطة ترفيهية وحكي لتعزيز الارتباط بالطبيعة

واختتمت الفعالية بمسابقة في المعلومات العامة نفذتها بدور رجب، وشهدت الفعاليات أيضاً فقرة لتحريك العرائس على أنغام أغاني الأطفال، لأطفال حضانة جمعية طفل المعادي، بمشاركة نادية علي وبدور رجب وزينب الحسين، وسط تفاعل كبير من الأطفال مع العرائس والأغاني. كما نفذت هند رأفت ورشة حكي لقصة "الأوزة الطليقة" تأليف كلير فريدم، بحضانة المستقبل للغات بمنطقة حدائق المعادي.

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هدفت قصة "الأوزة الطليقة" إلى تعريف الأطفال بأنواع الكائنات الحية وعاداتها، والتعرف على أن لكل كائن حي طريقة حياة خاصة به، بما يسهم في تنمية معارفهم وتعزيز ارتباطهم بعالم الطبيعة. وتأتي هذه الأنشطة المتنوعة في إطار البرامج التي تقدمها مكتبة طفل المعادي، والتي تجمع بين الفنون والمعرفة والقيم الدينية والتربوية، لتتيح للأطفال والنشء فرصاً متعددة للتعلم والإبداع والمشاركة الفعالة.