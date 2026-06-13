مكسيم خليل يكشف عن حادثة مأساوية وقعت أثناء تصوير مشهد في مسلسل أولاد آدم

كشف الفنان مكسيم خليل تفاصيل حادثة مأساوية وقعت أثناء تصوير مشهد في مسلسل أولاد آدم في عام 2020. وقال مكسيم خليل أن الحادث وقع نتيجة خطأ تقني ارتكبه فني المؤثرات، الذي قام بربط الحبل المخصص للرقبة بالحبل الأساسي الموصول بالخشب.

كشف الفنان مكسيم خليل تفاصيل حادثة مأساوية وقعت أثناء تصوير مشهد في مسلسل أولاد آدم في عام 2020. وقال مكسيم خليل أن الحادث وقع نتيجة خطأ تقني ارتكبه فني المؤثرات ، الذي قام بربط الحبل المخصص للرقبة بالحبل الأساسي الموصول بالخشب.

وأضاف أن هذا الخطأ أدى إلى انقطاع الأكسجين الفعلي وتحول التمثيل إلى عملية شنق حقيقية. ووصف اللحظات التي قضاها غائبًا عن الوعي بأنها كانت تتسم بالسلام والطمأنينة المطلقة والخفة والصمت التام. وتمت عملية الإنقاذ بفضل يقظة إحدى موظفات الإنتاج التي كانت قريبة من الموقع. وأخيراً، قال مكسيم خليل أن هذه التجربة تكررت معه بأشكال مختلفة 3 مرات في حياته، جعلته يتصالح مع فكرة الموت تمامًا ولم يعد يخشاه. واضاف:





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مكسيم خليل حادثة مأساوية مسلسل أولاد آدم فني المؤثرات خطأ تقني انقطاع الأكسجين

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