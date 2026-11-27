المدرب رولاني مكوينا يحذر فريق بيراميدز من صعوبة مواجهة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا، ويؤكد أهمية الفوز في الملعب الأول لتأمين التأهل

أوضح المدير الفني ل نادي بيراميدز ، المدرب الجنوب أفريقي رولاني مكوينا ، أن مباراة فريقه المقررة أمام المغرب الفاسي ستشهد تحدياً كبيراً للغاية. وأشار مكوينا إلى أن الخصم يتميز بقوة فنية كبيرة، حيث يحمل لقب الدوري المغربي المحلي، ويضم تشكيلة من اللاعبين الرائعين وحارس مرمى متميزاً جداً. وأكد المدرب أن مواجهته السابقة للمغرب الفاسي خلال توليه تدريب فريق الوداد في الدوري المغربي قد أعطيته فكرة واضحة عن مدى صعوبة هذا اللقاء المتوقع.

طموحات بيراميدز ورؤية مكوينا التكتيكية

أكد رولاني مكوينا أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تمتاز بقوتها الشديدة وصعوبتها، نظراً لوجود أندية عريقة وقوية ضمن قائمة المشاركين. وأعرب مكوينا عن طموح نادي بيراميدز في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بخطوة واحدة تلو الأخرى في رحلته الحالية. وشدد المدرب على أن البداية من الملعب الخاص بالفريق في أرضه هي خطوة ضرورية، ويجب تحقيق الفوز في كل المباريات المقامة داخل أرض النادي قبل السفر للمباريات الخارجية.

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استقرار بيراميدز ودور غرفة الملابس

شعر رولاني مكوينا بالفخر والامتياز لتوليه تدريب فريق بيراميدز الذي يمتلك رؤية واضحة وخطة طموحة، مع إدارة توفر كل التجهيزات اللازمة. وأكد المدرب أن الإدارة تتعاون باستمرار مع الجهاز الفني، كما أنه محظوظ بتدريب مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون الأفضل في القارة الأفريقية. وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين لديهم رغبة دائمة في التطور، ويملكون خبرة كبيرة في خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يخدم الجهاز الفني والفريق بشكل كبير.

علاوة على ذلك، حدد مكوينا أن أهم أسباب النجاح الذي تحقق حتى الآن يتمثل في كيمياء غرفة الملابس، حيث يوجد بين اللاعبين توازن نفسي واحترام متبادل. وأوضح أن اللاعبين يحبون بعضهم البعض ويبذلون قصارى جهودهم من أجل خدمة النادي وتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن الهدف الوحيد للجهاز الفني واللاعبين حالياً هو المنافسة على جميع البطولات المتاحة لهم في الموسم الحالي.

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تركيز كامل على المغربي الفاسي

نفي رولاني مكوينا أي تأثير سالب للنشوة التي قد تصيب الفريق بعد الفوز الأخير على النادي الأهلي على أداء اللاعبين في مباراة المغرب الفاسي. وأكد المدرب أنه لم يلمس أي حالة من هذا النوع بين لاعبيه، موضحاً أن انتهاء لقاء الأهلي يعني إغلاق ملفه تماماً. وذكر أن تركيز الفريق أصبح منصبا بالكامل وبنسبة كبيرة على مواجهة المغرب الفاسي، مع وجود هدف واحد وهو تحقيق الفوز في ملعب النادي لضمان بداية قوية.

تبرعات ميدو لأسر ضحايا الحادث

في ملف رياضي وإنساني متزامن، أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تقديم دعم مالي لأسر ضحايا الحادث الذي وقع في دائري الوراق. وكشف ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن قرار مؤسسة أحمد حسام الخيرية بالتبرع بمليون جنيه مصري لصالح أسر الضحايا. وأوضح أن هذا القرار يأتي بهدف المساهمة في تخفيف معاناة العائلات والتضامن معها في هذه الظروف الصعبة، سائلاً الله عز وجل أن يمنح الجميع المن والسلوى.