ملابسات محاولة إختطاف طفل بالإسكندرية.. ضبط شخصين وتهديدات بالسب والضرب.. وفاة طفلة.. استجابة عاجلة من الأوقاف للحماية المدنية.. انتظام مروري.. قطع المياه..

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يحاولان إختطاف طفل من والدته أثناء سيرهما في أحد الشوارع بالإسكندرية. تم الكشف عن ملابسات الواقعة حيث تم ضبط شخصين هما زوج شقيقة زوجها ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه. تم ضبطهما بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية. تم القبض على مدير محطة وقود بالقليوبية لتلاعبه بعدادات الوقود ومطالبته بسداد مبالغ إضافية. تم قطع المياه عن 8 مناطق في القليوبية غدا. تم استجابة عاجلة من الأوقاف والحماية المدنية لإزالة خطر أعلى مئذنة مسجد بمدينة نصر. تم الإعلان عن وفاة طفلة في القليوبية. تم الإعلان عن انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة لمدة 10 ساعات.

كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله ب مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بمحاولة اختطاف طفل من والدته حال سيرهما بأحد الشوارع بال إسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بقيام زوج شقيقة زوجها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بمحاولة إصطحاب نجله (سن 7) المقيم رفقة والدته، أثناء قيامه باللهو أمام المنزل سكنهم لوجود خلافات زوجية بينهما. وبإستدعاء (والدى الطفل) حضرا وبرفقتهما الطفل المذكور، وبسؤالهما أقرت الزوجة بوجود خلافات بينهما قامت على إثرها بترك المنزل والإقامة طرف شقيقها.

وأضاف بأنه حال توجه زوجه لمنزل شقيقها للإطمئنان عليهما شاهد نجله حال لهوه بالشارع فقام بإصطحابه دون إصابته بمكروه، وأبديا رغبتهما في التصالح. ضبط طرفي مشاجرة بالسب والضرب بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية. القبض على مدير محطة وقود بالقليوبية لتلاعبه بعدادات الوقود ومطالبته بسداد مبالغ إضافية. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة لمدة 10 ساعات.

قطع المياه عن 8 مناطق في القليوبية غدا. وفاة حفيدة شعبان عبدالرحيم.. والدها يعلن رحيلها وعمها ينفي. استجابة عاجلة من الأوقاف والحماية المدنية لإزالة خطر أعلى مئذنة مسجد بمدينة نصر





