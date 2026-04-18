ملادينوف: مصر تتصدر جهود الوساطة وإعادة الإعمار في غزة.. والسلطة الفلسطينية ستلعب دوراً أكبر

أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تقوم بدور محوري في الوساطة وتسهيل المساعدات والتنسيق في ملف غزة، مستندة إلى قدرتها على التواصل مع كافة الأطراف وفهمها العميق للوضع على الأرض. وأشار إلى أن الجهود المصرية تتجاوز معبر رفح لتشمل إعداد الشرطة الفلسطينية وآليات إعادة الإعمار، مؤكداً أن القاهرة هي مركز المناقشات الحالية لضمان التعامل مع الوضع بروح الواقعية ومراعاة تعقيداته.

أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة ، نيكولاي ملادينوف ، أن الدور ال مصر ي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكتسب أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، نظرًا لما تقدمه مصر من جهود في الوساطة، وتسهيل دخول المساعدات، والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في ملف غزة . وأوضح ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدور ال مصر ي المحوري يستند إلى عدة أصول أساسية.

أولها، قدرة مصر على التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ودول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ثانياً، تمتلك الدولة المصرية فهماً عميقاً وشاملاً للوضع على أرض الواقع في قطاع غزة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة. ثالثاً، قدرة مصر على دعم اللجنة الوطنية في تنفيذ العناصر الحاسمة على المستوى الميداني، وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وأشار ملادينوف إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجوانب اللوجستية، مثل تسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر معبر رفح، بل تتجاوز ذلك لتشمل قضايا أكثر تعقيدًا وحساسية. من بين هذه القضايا، تأتي جهود إعداد وتأهيل قوة الشرطة الفلسطينية، ووضع الآليات والخطط اللازمة لعمليات إعادة الإعمار في القطاع، وهي ملفات ذات أهمية قصوى في سياق التحديات الحالية. وشدد ملادينوف على أن موقع مصر الجغرافي، وقربها المباشر من قطاع غزة، يمنحها ميزة استراتيجية فريدة، ويجعلها الدولة الأكثر قدرة على لعب دور قيادي ومحوري في إدارة هذا الملف المعقد والمتشابك. واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن المناقشات والاجتماعات الجارية حاليًا في القاهرة تبعث على الطمأنينة لدى كافة الأطراف المعنية، مؤكداً أن التعامل مع هذه المرحلة الحساسة سيتم بروح من الواقعية، مع مراعاة دقيقة لتعقيدات الوضع على أرض الواقع، مما يعزز احتمالية التوصل إلى حلول مستدامة. إن تعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يعد هدفاً أساسياً تسعى مصر لدعمه، من خلال توفير البيئة المناسبة وتذليل العقبات أمامها. هذه الجهود المشتركة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتمكين السلطة من الاضطلاع بمسؤولياتها بالكامل في إدارة شؤون القطاع. التنسيق المصري مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، بغض النظر عن توجهاتها، يعكس رؤية مصرية شاملة تسعى إلى بناء جبهة فلسطينية موحدة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. إن الدور المصري في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام. كما أن المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي تقدمها مصر لقطاع غزة، تعكس التزامها العميق تجاه الشعب الفلسطيني، وتؤكد على دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة. إن بناء مستقبل أفضل لقطاع غزة يتطلب جهودًا متواصلة وشاملة، تضمن استعادة الحياة الطبيعية، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتعزيز الأمن والاستقرار. وتقود مصر، بخبرتها ودورها الإقليمي والدولي، هذه الجهود بخطى ثابتة، ساعية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تعود بالفائدة على الجميع، وتؤسس لمرحلة جديدة من السلام والتعاون في المنطقة





