ملاحظات التأديبية ضد مسؤولين بالنيابة الإدارية والنيابة التعليمية وتعدي معلمة بالضرب على تلميذ بسوها

تضمن الخبر صدور حكم بتوقيع عقوبة الإنذار على مسؤول في قطاع الشؤون القانونية، والتحقيق في حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة، والتحقيق في واقعة الاستيلاء على المال العام، والتدريب على لغة الإشارة للصم وضعاف السمع، والتعاون مع الجامعة الصينية، والنيابة الإدارية تلقي شكاوى عبر تليجرام، وتعدي معلمة بالضرب على تلميذ بسوها، بالإضافة إلى آليات تقديم الشكاوى للنيابة الإدارية.

أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت تقصيره في متابعة العمل وإهماله في توزيع القضايا داخل الإدارة القانونية.

النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بالوحدة المحلية في منفلوط للمحاكمة بالصور.. النيابة الإدارية تعاين حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة تسبب في اختناق طالبات المدرسة الإعدادية المجاورة. النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام. النيابة الإدارية تُفعّل قناة تليجرام لتلقي الشكاوى..

و1396 بلاغًا خلال شهر. ختام دورة تدريبية للنيابة الإدارية لتعلم لغة الإشارة للصم وضعاف السمعة حضور 55 مستشارا.. النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية حول دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية بالصور. النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات بالضرب على تلميذ بسوها.

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية | صور. تعازي وصادق المواساة.. النيابة الإدارية تنعى والد مصطفى مدبولي. 7 آليات لتقديم الشكاوى للنيابة الإدارية .. تعرف عليها.

كشفت حيثيات الحكم، عن أن المسؤول أسند أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني، وهو ما اعتبرته المحكمة تقصيرًا واضحًا وإخلالًا بواجبات الوظيفة. وأكدت المحكمة، أن الإهمال الإداري يؤثر بشكل مباشر على كفاءة العمل وانتظامه، ويستوجب المساءلة التأديبية، خاصة إذا ترتب عليه تعطيل مصالح الجهة أو ضعف الأداء المهني.

وأشارت المحكمة إلى أن المحامية لم تُكلّف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني بسبب قلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول الأمر بأنها ما زالت في مرحلة اكتساب الخبرة، إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير واعتبرته غير كافٍ. وأكدت المحكمة أن العقوبات التأديبية تبدأ بالإنذار والخصم من الراتب، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة حال تكرار المخالفات أو التسبب في أضرار جسيمة بمصالح العمل





