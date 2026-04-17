ملادينوف يوضح دور اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية

نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام لشؤون قطاع غزة، يؤكد أن اللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع ليست بديلاً عن السلطة الشرعية، بل هي هيئة وطنية فلسطينية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق لإعادة الوحدة.

أوضح نيكولاي ملادينوف ، الممثل الأعلى لمجلس السلام لشؤون قطاع غزة ، الدور الحقيقي للجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية ، مؤكداً أنها ليست حكومة بديلة للسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية أو أداة لإدارة غزة من قبل مجلس السلام. جاء تأسيس اللجنة، حسبما صرح ملادينوف في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، استجابة لمبادرات شعبية فلسطينية من داخل غزة ، إضافة إلى طلبات من جامعة الدول العربية وجهات دولية متعددة. الهدف الأسمى هو تشكيل كيان فلسطيني وطني بقيادة أبناء غزة ، يتولى مسؤولية إدارة هذه المرحلة الحاسمة والانتقالية في مسيرة الشعب الفلسطيني، بهدف تمهيد الطريق لإنهاء الانقسام وتوحيد القطاع مع السلطة الفلسطينية الرسمية المتواجدة في رام الله.

وأكد ملادينوف أن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في إدارة الوضع الحالي في غزة خلال الفترة الانتقالية، لكن هذا الأمر يتطلب استعدادات معمقة وحوارات شاملة مع كافة الأطراف المعنية لضمان تقديم الدعم اللازم لهذه اللجنة. كما شدد على ضرورة وضع خطط استراتيجية واضحة لكيفية اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها، مع الحرص على عدم شعور أي طرف بالتهميش أو الاستبعاد، مما يعزز مسار المصالحة الوطنية.

ولتحقيق الفعالية المرجوة من دور اللجنة، أبرز ملادينوف أهمية وضع خطط عمل تفصيلية وتأمين التمويل الضروري، مشيراً إلى أن هذه الجهود مستمرة منذ تأسيس اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة في شهر يناير الماضي. وقد بذلت اللجنة جهوداً حثيثة ومكثفة للتحضير لأداء دورها المرتقب داخل قطاع غزة، بهدف تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع وتمكينها من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية في إدارة شؤون القطاع.

وأعرب ملادينوف عن أمله الكبير في أن تتمكن اللجنة من دخول قطاع غزة منذ الأيام الأولى لتأسيسها، وهو نفس الأمل الذي يراود أعضاء اللجنة أنفسهم. ومع ذلك، فقد شكلت العقبات والتحديات القائمة عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف، لكنه أكد على استمرار العمل الدؤوب والمستمر لتذليل هذه العقبات. الهدف النهائي هو تمكين اللجنة من الدخول الفعلي إلى القطاع، لتولي مسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في غزة بكفاءة وفعالية، بما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ككل ويعزز الوحدة الوطنية.

يستمر العمل بشكل يومي ودؤوب لتذليل كافة العقبات أمام اللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، وذلك بهدف تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه. وقد أكد نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام لشؤون القطاع، أن الدخول الفوري للجنة إلى غزة كان هدفاً مشتركاً بينه وبين أعضاء اللجنة منذ لحظة تأسيسها في القاهرة في يناير الماضي. إلا أن الظروف والتحديات المعقدة حالت دون ذلك حتى الآن.

ملادينوف أوضح أن اللجنة ليست بديلاً عن الحكومة الشرعية ولا تتبع لمجلس السلام، بل هي هيئة وطنية فلسطينية خرجت استجابة لنداءات شعبية واسعة ومبادرات عربية ودولية، تهدف إلى إدارة القطاع في فترة انتقالية دقيقة، بما يخدم مسار إعادة توحيد الصف الفلسطيني.

وتكمن مهمة اللجنة الأساسية في إدارة الوضع الراهن في غزة خلال هذه المرحلة الحساسة، والتي تتطلب تحضيرات واسعة ومشاورات معمقة مع كافة الأطراف الفاعلة لضمان الدعم الكامل لها، ووضع خطط عمل واضحة ومحددة لضمان عدم وجود أي شعور بالتهميش لدى أي طرف.

إن تفعيل دور اللجنة بالشكل المنشود يستلزم وضع خطط دقيقة وتأمين التمويل اللازم، وهي أمور تعمل عليها اللجنة حالياً بجد. وقد قطعت اللجنة شوطاً طويلاً في التحضير لدورها المنتظر داخل غزة، وذلك بهدف تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع وتمكينها من إدارة شؤون القطاع بفعالية وكفاءة.

يُشار إلى أن ملادينوف أعرب عن تفهمه للصعوبات التي تواجه دخول اللجنة، لكنه أكد على الإصرار على تجاوز هذه العقبات لتحقيق الهدف الأسمى، وهو خدمة أهل غزة وتمكين اللجنة من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، والمساهمة في استقرار القطاع وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل ووحدة وطنية حقيقية





