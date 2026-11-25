رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن عن بدء فعاليات الملتقى السنوي السابع لتعزيز الكوادر البشرية والتحول الصحي، مع التركيز على الاستثمار في التدريب الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي ، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، رسميًا عن بدء فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة في يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر الجاري، على أن تستمر الأنشطة يوم الاثنين 26 نوفمبر الجاري. يأتي هذا الحدث تحت شعار (مستقبل صحة مصر)، ويهدف إلى استعراض الاستراتيجيات الجديدة لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد وتعزيز التعاون بين الجهات الطبية المختلفة.

جلسة الشراكة واستدامة التعليم الطبي

في مستهل الفعاليات، شارك الدكتور أحمد السبكي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الشراكة من أجل الاستدامة: التعليم الطبي ونظام التأمين الصحي الشامل"، بحضور نخبة من القيادات والخبراء المصريين والدوليين. شمل المشاركون في هذه الجلسة الدكتورة الدكتورة محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور فينسنت إيمري، رئيس جامعة هيرتفوردشاير، واللواء هشام الشيشتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

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الاستثمار في العنصر البشري محور التحول الصحي

أكد الدكتور أحمد السبكي أن الكوادر الصحية تمثل حجر الزاوية الأساسي في أي نظام للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وبيئة العمل يُعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية للتحول الصحي، خاصة في ظل الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية تشهد التوسع في محافظات أكثر كثافة من حيث عدد السكان وحجم المنشآت الصحية، مما يتطلب تعزيز الترابط والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي في مصر لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محاور تطوير الخدمات والبنية التحتية

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل وفق عدد من المحاور الرئيسية للتحول الصحي، يأتي في مقدمتها تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية من خلال الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة صحية واستدامة أدائها. يتضمن هذا الاستثمار جوانب متكاملة تشمل الاهتمام بالتدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية، ووضع مسارات إكلينيكية واضحة تضمن التطور المهني وفق أسس ومعايير محددة، إلى جانب التخطيط الجيد للاحتياجات من القوى البشرية وتوفير الكوادر المؤهلة بما يتناسب مع متطلبات التشغيل والتوسع في المنشآت الصحية.

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دور الجامعات والمستشفيات في التدريب

أضاف الدكتور أحمد السبكي أن تطوير منظومة الموارد البشرية لا يقتصر على توفير الكوادر أو تأهيلها فحسب، وإنما يمتد إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة ومحفزة، تسهم في استبقاء الكفاءات والخبرات الطبية، وتعزز قدرتها على الاستمرار والعطاء داخل المنظومة. وأشار إلى مواكبة الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية واستحداث الوسائل والحلول التكنولوجية الحديثة، بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مبرزًا أهمية مناقشة هذه المحاور الاستراتيجية من خلال التكامل بين الخبرات والقيادات المعنية بالقطاع الصحي.

التكامل المؤسسي مع جامعة عين شمس

من جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، أهمية وضع منظومة التدريب الطبي بعد التخرج ضمن إطار مؤسسي متكامل وواضح المسارات، يضمن الاستغلال الأمثل للكوادر والإمكانات المتاحة. وشدد على ضرورة التكامل والتنسيق بين الجامعات والمستشفيات الجامعية وهيئة الرعاية الصحية ومختلف القطاعات الصحية، بما يواكب الاحتياجات الفعلية والتخصصية للمنظومة الصحية، مع تطوير المنظومة وفق المعايير والنظم العالمية والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والوسائل التعليمية الحديثة المتاحة بالجامعات.

تطبيق آليات التقييم الحديثة في التدريب

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى تطبيق آليات تقييم دقيقة لمراحل التدريب العملي، مثل الملف التدريبي (Portfolio)، إلى جانب تأهيل وتدريب القائمين على العملية التدريبية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانات وتحقيق جودة وكفاءة التدريب الطبي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق أهدافها في تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة، من خلال تبادل الرؤى والخبرات مع مختلف القيادات المشاركة في الملتقى السنوي.