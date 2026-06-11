ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يسلط الضوء على سيرة الصحابي الجليل عمار بن ياسر

استعرض ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر حياة الصحابي عمار بن ياسر، مبرزاً نماذج الثبات والتضحية في سبيل العقيدة وبشارات الجنة التي نالها آل ياسر في بداية الدعوة الإسلامية.

شهد الجامع الأزهر الشريف انعقاد فعاليات اللقاء الأسبوعي لملتقى السيرة النبوية العطرة، والذي جاء هذه المرة تحت عنوان دقيق ومعمق وهو بقية المبشرين بالجنة من الصحابة الأجلاء عمار بن ياسر نموذجًا.

وقد شهد هذا اللقاء حضورًا متميزًا من العلماء والباحثين والمهتمين بالسيرة النبوية، حيث شارك في إثراء المحتوى العلمي والديني كل من الدكتور السيد بلاط، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة مهدي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، فيما تولى إدارة الجلسة وإدارة الحوار المذيع أبو بكر عبد المعطي من إذاعة القرآن الكريم، مما أضفى على الملتقى صبغة من الاحترافية والعمق المعرفي في تناول شخصية أحد أبرز رموز التضحية في تاريخ الإسلام. وفي مستهل حديثه، تناول الدكتور السيد بلاط سيرة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه، مؤكداً أن الحديث عن هذه الشخصية ليس مجرد سرد تاريخي، بل هو استحضار لنموذج فريد من نماذج الثبات الراسخ على الحق والتضحية المطلقة في سبيل العقيدة الإيمانية.

وأوضح أن عمار بن ياسر كان من أوائل الذين أشرق نور الإيمان في قلوبهم، مبيناً جذوره التي تعود إلى اليمن، حيث هاجر والده ياسر إلى مكة المكرمة وتحالف مع أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي، وهناك استقر وتزوج من السيدة سمية رضي الله عنها. وقد ولد عمار في سنوات قريبة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعله يعيش تفاصيل الدعوة الإسلامية منذ لحظاتها الأولى، وبفضل قلبه النقي وفطرته السليمة، استجاب لرسالة الإسلام مبكراً، فكان في طليعة السابقين الأولين الذين حملوا أمانة التبليغ وتحملوا في سبيل ذلك ألواناً شاقة من الأذى والابتلاءات التي لا يتحملها إلا أصحاب الإيمان العميق.

وأضاف الدكتور السيد بلاط أن السمة الأبرز التي ميزت شخصية عمار بن ياسر كانت تمسكه المطلق بالحق وحرصه الدائم على اتباعه مهما بلغت التضحيات ومهما عظمت التحديات. وأشار إلى أن هذا الثبات لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة إيمان راسخ شهد به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظل عمار طوال مسيرته مثالاً للمؤمن الذي لا تحركه الأهواء الشخصية ولا تؤثر فيه المصالح المادية الزائلة، بل كان ميزانه الوحيد هو الحق والعدل.

وبناءً على ذلك، صار عمار بن ياسر مرجعية في مواقفه التي يُستدل بها على سلامة المنهج وصحة الطريق في مواجهة الفتن. وأكد بلاط أن المكانة السامية التي حظي بها عمار تجلت بوضوح في البشارة النبوية له بالجنة، وشهادة النبي له بالصدق، وهو ما يمثل وسام شرف أبدي يعكس قيمة الصبر في سبيل الله.

من جانبه، ركز الدكتور أسامة مهدي في مداخلته على الجانب الحديثي والروحي في حياة عمار بن ياسر، موضحاً أنه كان من الرعيل الأول الذين استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه المسلمون يمثلون أقلية مستضعفة تتعرض لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب من قبل قريش. وأشار الدكتور مهدي إلى أن إسلام عمار لم يكن مجرد كلمات تُنطق باللسان، بل كان إيماناً وجدانياً عميقاً دفعه لتحمل العذابات الجسدية والنفسية القاسية إلى جانب والديه في بطحاء مكة، حتى تحول بيت آل ياسر إلى رمز خالد للصبر والثبات في تاريخ الدعوة الإسلامية بأكملها.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على عمار ووالديه وهم تحت وطأة التعذيب، فيواسيهم بكلماته التي تمنح القوة والسكينة قائلاً صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وكانت هذه الكلمات بمثابة الدعم المعنوي الذي جعلهم يتجاوزون آلامهم الجسدية في سبيل نيل رضا الله والفوز بالنعيم المقيم. واختتم الملتقى بالتأكيد على أن سيرة عمار بن ياسر تظل شاهدة على أن الإيمان الصادق لا يُبنى على الشعارات، بل تصنعه المواقف الحقيقية والتضحيات الجسيمة والثبات على المبادئ مهما اشتدت المحن وعظمت التحديات.

وقد أجمع المتحدثون على أن استذكار هذه السير العطرة في أروقة الجامع الأزهر يهدف إلى غرس قيم الصبر والتحمل والولاء للدين في نفوس الأجيال الجديدة، ليكونوا على دراية بأن الطريق إلى النجاح والرفعة يتطلب جهداً وإيماناً وثباتاً، تماماً كما فعل السابقون الأولون الذين مهدوا الطريق لنشر رسالة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ليبقى اسم عمار بن ياسر منقوشاً في ذاكرة التاريخ كواحد من أعظم رجال الإيمان الذين لم يتزعزع يقينهم أبداً





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الجامع الأزهر السيرة النبوية عمار بن ياسر الصحابة الثبات على الحق

United States Latest News, United States Headlines