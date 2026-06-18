ملتقى الألعاب الشعبية في بيت الست وسيلة يعيد إحياء التراث المصري للأطفال

ينظم مركز إبداع الطفل بيت العيني الدورة الثانية من ملتقى الألعاب الشعبية في مركز إبداع بيت الست وسيلة، حيث يقدم الفنان مصطفى الصباغ عرضا توثيقيا للألعاب الشعبية وجذورها في الحضارة المصرية القديمة، مع التركيز على دورها في تنمية مهارات الأطفال وربطهم بهويتهم الثقافية.

ينظم مركز إبداع ال طفل بيت العيني، التابع لصندوق التنمية الثقافية ب وزارة الثقافة المصرية، فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الألعاب الشعبية، والذي يُقام على مدار ثلاثة أيام في مركز إبداع بيت الست وسيلة بمنطقة القاهرة التاريخية.

يشهد اليوم الأول من الملتقى عرضا فنيا مميزا بعنوان استوديو الخيال: سيرة الألعاب الشعبية، من إعداد وتقديم الفنان مصطفى الصباغ، في الرابعة مساء يوم الخميس. ويأتي هذا الملتقى في إطار الجهود المستمرة لإحياء التراث الشعبي المصري وإعادة قراءته بوصفه مكونا أساسيا من مكونات الهوية الثقافية المصرية، مع التركيز على ثقافة الطفل واللعب كمدخل تربوي ومعرفي مهم.

يتناول العرض توثيقا شاملا للألعاب الشعبية وجذورها الممتدة في الحضارة المصرية القديمة، حيث كانت الألعاب جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال والكبار على حد سواء. ويستعرض العرض استلهامات هذه الألعاب في الفنون المختلفة مثل أغاني الأطفال والمسرح والسينما، إلى جانب إبراز دور البيئة المصرية المتنوعة في تشكيل أنماط اللعب، سواء في الريف أو الصحراء أو البيئات الساحلية.

كما يسلط الضوء على البعد العلمي للألعاب الشعبية ودورها في تنمية المهارات الذهنية والحركية والاجتماعية لدى الأطفال، مع استعراض تطور أشكال اللعب من ألعاب المهد إلى ألعاب الحكايات والمحاكاة والتقليد وألعاب الموالد، إضافة إلى نماذج من متاحف الأطفال في مصر التي تعرض هذه الألعاب. وصرح الفنان مصطفى الصباغ بأن العرض يعيد قراءة الألعاب الشعبية باعتبارها لغة ثقافية ومعرفية تسهم في بناء وعي الطفل وربطه بهويته وبيئته، عبر توظيف الفن والخيال والمعرفة العلمية في صياغة رؤية معاصرة للتراث.

وأكد الصباغ أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الانتماء لدى الأطفال وتعريفهم بتراثهم الغني الذي يمتد لآلاف السنين، وذلك من خلال تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي في آن واحد. ويأتي الملتقى في إطار توجهات وزارة الثقافة المصرية نحو دعم الإبداع لدى الأطفال وإحياء التراث الشعبي، حيث يعمل صندوق التنمية الثقافية على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري لنشر الوعي الثقافي بين الأجيال الجديدة.

وتشمل فعاليات الملتقى أيضا ورش عمل تفاعلية للأطفال لتعليمهم بعض الألعاب الشعبية التقليدية، بالإضافة إلى ندوات ومحاضرات حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي. وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، يتخللها عروض فنية وموسيقية تعكس روح الألعاب الشعبية المصرية، مما يجعل الملتقى فرصة فريدة للأطفال والعائلات للاستمتاع والتعلم في آن واحد.

ويذكر أن مركز إبداع الطفل بيت العيني يعد من أهم المراكز الثقافية في مصر المتخصصة في مجال الطفل، حيث يقدم أنشطة متنوعة تهدف إلى تنمية مواهب الأطفال وتعزيز إبداعهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية. وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ قيم الهوية الوطنية والانتماء لدى الأطفال، ومواجهة الأفكار الهدامة التي قد تؤثر على وعيهم. كما تؤكد الوزارة على أن الفنون والآداب والمعرفة هي أدوات فعالة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تقديم محتوى هادف ينمي الفكر ويغذي الروح





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