الإعلان عن نتائج الدورة الثانية عشرة لملتقى القاهرة السينمائي ضمن "أيام القاهرة لصناعة السينما" في 19 نوفمبر، حيث تم تكريم مشروعات سينمائية عربية بمنح نقدية وخدمات إنتاجية متميزة.

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي ، الذي يُعد حدثاً مركزياً ضمن المشهد الثقافي، عن أسماء المشروعات السينمائية العربية الفائزة بجوائز الدورة الثانية عشرة، والتي تُعد تتويجاً لمسيرة دعم الإبداع السينمائي في المنطقة. وقد أُقيمت مراسم توزيع الجوائز مساء يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، في فندق سوفيتيل داون تاون النيل، بحضور نخبة من صناع الأفلام والمسؤولين عن القطاع الثقافي.

إدارة الملتقى وأهداف الدعم الفني

يُقام ملتقى القاهرة السينمائي هذا العام تحت إشراف الباحث والمحلل السينمائي محمد حسين، الذي يقود العملية التنظيمية والإدارية للملتقى بكفاءة عالية. كما يأتي الملتقى كجزء لا يتجزأ من فعاليات الدورة الثامنة من "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والتي تتولى رئاستها الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، لضمان جودة المحتوى المعروض.

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تأتي هذه الجوائز في إطار جهود مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، الرامية إلى دعم المشروعات العربية في مختلف مراحل إنتاجها. وتشمل الجوائز منحاً نقدية مباشرة، وخدمات فنية متخصصة، وفرصاً للاستضافة في الأسواق والمختبرات السينمائية الدولية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز فرص وصول هذه الأفلام إلى المهرجانات العالمية.

المنح النقدية الكبرى من الجهات الشريكة

قدم ملتقى القاهرة السينمائي جائزتين نقديتين كبيرتين، تبلغ قيمة كل منهما 10 آلاف دولار؛ حيث ذهب المشروع الأول إلى "حكاية الجبل" (The Story of the Mountain) لدعمه في مرحلة التطوير، بينما حصل مشروع "أطيافهم لم تغادر البيت" (Their Ghosts Never Left My Home) على الجائزة الثانية لدعمه في مرحلة ما بعد الإنتاج.

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في خطوة لافتة، قدمت لجنة قطر للأفلام أربع منح نقدية، تبلغ قيمة كل منها 25 ألف دولار، لتدعم مشروعات متنوعة. فاز مشروع "بحر السنة" (Twelve Fig Leaves) في فئة أفضل مشروع فيلم روائي أول، بينما حصل مشروع "رضا" (Reda) على جائزته في فئة أفضل قصة نسائية.

كما شملت قائمة الفائزين من جانب لجنة قطر مشروع "عسل وجنون" (Madness and Honey Days) لدعم مرحلة ما بعد الإنتاج، ومشروع "نيدلان" (Naydalaan) الذي حصل على الجائزة في فئة أفضل رحلة نضج للناشئين، مما يعكس تنوع الاهتمامات السينمائية المعروضة.

دعم شركات الإنتاج والشبكات الإعلامية

فاز مشروع "الراحل" (The Man Who is Gone) بجائزتين من شركة لاجوني للإنتاج السينمائي، الأولى نقدية بقيمة 4 آلاف دولار، والثانية عينية بقيمة 3 آلاف دولار، لدعم الفيلم في مرحلة التطوير. كما قدم مشروع "الراحل" منحة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار من شركة كادر لدعم التطوير.

قدمت شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) جائزتين هامتين، حيث ذهبت الجائزة الأولى بقيمة 5 آلاف دولار إلى مشروع "عسل وجنون" لدعمه في مرحلة التطوير، بينما حصلت الجائزة الثانية بقيمة 10 آلاف دولار على مشروع "خلف الأسوار" (The Schoolyard) لدعمه أيضاً.

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حصل مشروع "ليلة خاصة" (A Special Night) على دعم مباشر بقيمة 5 آلاف دولار من مؤسسة السينما العراقية، بينما حصل مشروع "رضا" على دعم بقيمة 5 آلاف دولار من رايز ستوديوز. كما حصل مشروع "هش" (A Butterfly Hug) على جائزتين، قيمة كل منهما 5 آلاف دولار، قدمتهما كل من AH Media وشركة ترافلر.

توفير خدمات إنتاجية وتقنية متخصصة

لم تقتصر الجوائز على الأموال فقط، بل شملت خدمات فنية عالية القيمة، حيث قدمت شركة FeedBack خدمات للمكساج النهائي للصوت بتقنيات Dolby Atmos بقيمة 5 آلاف دولار لمشروع "في بلاد الخزامى". كما قدمت نفس الشركة خدمات مكساج بتقنية 5.1 بالقيمة نفسها لكل من مشروعي "نيدلان" و"في بلاد الخزامى".

قدمت شركة سينيتك خدمات ماسترينج DCP بقيمة 5 آلاف دولار لمشروع "ناس الكباين" (Dwellers of the Cabins)، بالإضافة إلى خدمات ما بعد الإنتاج وتجهيز المنشأة وتصحيح الألوان بقيمة 10 آلاف دولار لمشروع "هش". كما منحت شركة باريدوليا للإنتاج خدمات DCP بقيمة 5 آلاف دولار لمشروع "اخرجي يا عطيات".

حصل مشروع "هش" أيضاً على خدمات صوتية بقيمة 20 ألف دولار من شركة DTS، وخدمات ما بعد الإنتاج وتصحيح الألوان بقيمة 10 آلاف دولار من سينيتك. كما منحت Shift Studio خدمات تصحيح الألوان بقيمة 10 آلاف دولار لمشروع "خلف الأسوار"، وباقة ترويجية متكاملة بالقيمة نفسها لمشروع "رضا".