ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش حقوق الأسرة من منظور إسلامي

عقد ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة لقاء أسبوعي تحت عنوان حقوق الأسرة رؤية إسلامية ناقش خلاله نخبة من العلماء والباحثين المنهج الإسلامي في بناء الأسرة وأهميته في المجتمع والعقبات المعاصرة التي تواجه الأسرة المسلمة

عقد الجامع الأزهر اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة تحت عنوان حقوق الأسرة رؤية إسلامية وبحضور كل من فضيلة الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأدار الملتقى الدكتور بهاء عبادة الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

في مستهل الملتقى أكد الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر أن الأسرة تمثل اللبنة الأولى في بناء المجتمع ولذلك جاءت عناية الإسلام بها شاملة فلم يجعل بناءها قاصرا على المؤمنين وحدهم بل ارتضى للناس جميعا أن تقوم حياتهم الأسرية على الطهر والعفة والاستقرار قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والخطاب هنا موجه إلى الناس كافة بما يدل على عالمية هذا المنهج الرباني في تأسيس الأسرة كما أن الإسلام أراد للأسرة أن تكون بيئة للسكن والمودة والرحمة تحفظ الفطرة الإنسانية وتصون المجتمع من الانحراف والاضطراب.

وأوضح رمضان الصاوي أن من أهم ما يميز المنهج الإسلامي في بناء الأسرة أنه منهج يقوم على الاعتدال ويرفض الغلو والتطرف حتى في أمور العبادة وهو ما يظهره ما روي أن ثلاثة نفر سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الحديث يؤكد أن الزواج وتكوين الأسرة جزء أصيل من السنة النبوية وأن الإسلام لا يعرف الرهبانية أو الانقطاع عن الحياة بل يدعو إلى التوازن بين العبادة ومتطلبات الفطرة الإنسانية.

نجاح الأسرة يبدأ من حسن الاختيار وأضاف نائب رئيس الجامعة أن نجاح الأسرة يبدأ من حسن الاختيار بين الزوجين فالإسلام وضع معايير واضحة تضمن الاستقرار والتوافق وجعل الدين والخلق أساسا لهذا الاختيار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدكما أن من دعائم الأسرة الناجحة الصدق والوضوح بين الطرفين والبعد عن الغش والخداع وإخفاء العيوب المؤثرة وأن تقوم الحياة الزوجية على المعاشرة بالمعروف والإحسان المتبادل امتثالا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف حتى تصبح الأسرة واحة للأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأسرة المسلمة تواجه في العصر الح presente عدد من التحديات التي تتطلب وعيا وتعاونا من جميع أفراد المجتمع وفي مقدمة هذه التحديات المغالاة في تكاليف الزواج ومتطلباته الأمر الذي أدى إلى تضييق فرص الزواج أمام كثير من الشباب والفتيات والشريعة الإسلامية قامت على التيسير لا التعسير وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تخفيف أعباء الزواج وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرأه أراد الزواج التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يجد شيئا زوجه بما معه من القرآن الكريم كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النهي عن المغالاة في المهور كما أن التفاخر بالمظاهر والتكاليف الباهظة أصبح سببا في تأخر الزواج وظهور كثير من المشكلات الاجتماعية ومن التحديات كذلك كثرة المطالب المادية داخل الحياة الزوجية وانشغال بعض الأزواج أو الزوجات بمقارنة ما لديهم بما عند الآخرين وهو ما يفتح أبواب السخط ويضعف الرضا والقناعة ويؤثر سلبا على استقرار الأسرة في حين أن الإسلام دعا إلى شكر النعمة والنظر إلى ما يحقق الاستقرار الأسري لا إلى المنافسة المرهقة في متاع الدنيا وأن كثيرا من البيوت السعيدة قامت على الرضا والتفاهم أكثر مما قامت على وفرة الإمكانات المادية بالإضافة إلى أن الانفتاح التكنولوجي والثقافي المتسارع يمثل تحديا حقيقيا للأسرة المعاصرة خاصة مع انتقال بعض العادات والسلوكيات التي لا تتوافق مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمعات الإسلامية ومواجهة هذه التحديات لا تكون بالمنع المطلق وإنما ببناء الوعي وتعزيز الرقابة الذاتية وترسيخ القيم داخل البيت إلى جانب غرس معاني البر والطاعة واحترام الوالدين في نفوس الأبناء حتى تظل الأسرة قادرة على أداء رسالتها التربوية والحفاظ على هويتها واستقرارها





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