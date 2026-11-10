ملتقى القاهرة السينمائي يدعم 7 أفلام عربية حضرت المهرجانات الدولية في 2026

سبعة أفلام عربية دعمها ملتقى القاهرة السينمائي بين عامي 2019 و2025 تحضر المهرجانات الدولية في 2026، من بينها عرضان أوليان في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يواصل ملتقى القاهرة السينمائي دعم حضور السينما العربية على الساحة الدولية، إذ استقبلت مهرجانات سينمائية دولية خلال عام 2026 سبعة أفلام سبق أن دعمها الملتقى في دوراته السابقة بين عامي 2019 و2025. ويُقام الملتقى ضمن فعاليات " أيام القاهرة لصناعة السينما"، ويرأسه الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم ، فيما يترأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي.

من بين الأفلام السبعة، يستضيف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية فيلمين في عرضهما الأول بالعالم العربي، وهو ما يعكس الصلة المباشرة بين الملتقى والمهرجان في دعم الإنتاج العربي وعرضه.

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تفاصيل دعم ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام العربية

يوضح محمد حسين، مدير ملتقى القاهرة السينمائي، أن هذا الحضور الدولي المكثف يعزز المكانة التاريخية للملتقى بوصفه منصة الإنتاج المشترك الأنشط والأقدم في العالم العربي. كما يرى أن الملتقى محرك رئيسي لدعم حراك الخيال لدى المبدعين العرب، ويرافقهم من مرحلة الفكرة حتى العروض العالمية الأولى في أبرز المحافل السينمائية.

يعمل الملتقى على دعم المشروعات في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عبر ربط صناع الأفلام بالمنتجين والموزعين وصناديق الدعم والمؤسسات السينمائية الدولية. ويهدف هذا الربط إلى تعزيز فرص الإنتاج المشترك، ووصول الأفلام إلى الأسواق والجمهور.

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من أبرز الأفلام المذكورة فيلم "ورشة" للمخرج نديم تابت من لبنان، ويسجل عرضه العربي الأول ضمن المسابقة الرسمية الدولية في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. والفيلم من إنتاج جورج شقير، وبطولة زياد جلاد ومارلين نعمان، وكان المشروع قد شارك في دورة الملتقى عام 2019 تحت عنوان "ورشة" (Under Construction)، وحصد جائزتين، من بينهما جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار.

أما فيلم "أيام الغضب: حكايات من طرابلس" للمخرجة رانيا رفاعي من لبنان، وهو فيلم غير روائي، فيعرض عرضه العربي الأول في المهرجان ضمن مسابقة آفاق السينما العربية. واستضاف الملتقى المشروع ضمن مشروعات ما بعد الإنتاج، وحصد جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار، إلى جانب جائزة عينية مخصصة لتجهيز الصوت.

مسارات الأفلام السبعة من التطوير إلى العرض

حصل فيلم "كلشي إلا مي" للمخرج محسن البصري من المغرب على دعم الملتقى خلال مرحلة التطوير في دورة عام 2022، حين كان يحمل عنوان "بيلا" (Bella). وفاز المشروع بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار.

وكان فيلم "المحطة" للمخرجة سارة اسحق من اليمن قد اختير للمشاركة في دورة عام 2019 من الملتقى، وفاز بجائزة نقدية بلغت قيمتها 15 ألف دولار.

وشارك فيلم "الثوار لا يموتون أبداً" للمخرج مهند يعقوبي من فلسطين في مرحلة ما بعد الإنتاج بالملتقى، ونال الجائزة الرسمية لأفضل مشروع في هذه المرحلة بقيمة 10 آلاف دولار.

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وتلقى فيلم "مافيش راجل بيعيط" للمخرج محمد مصطفى من مصر دعم الملتقى في مرحلتين، الأولى عام 2019 في مرحلة التطوير، والثانية عام 2024 في مرحلة ما بعد الإنتاج، وحصد المشروع جائزتين خلالهما.

كذلك شارك فيلم "عودة كابتن كابونجا" للمخرج أمير الشناوي من مصر في دورة الملتقى عام 2021 خلال مرحلة التطوير، تحت عنوان "الحلم الأمريكي" (American Dream)، وحصل على جائزتين دعمتا مسيرته الإنتاجية.

أثر الاستراتيجية الجديدة على صناعة السينما العربية

يرى المنظمون أن حضور الأفلام الفائزة بدعم ملتقى القاهرة السينمائي يعكس نجاح الاستراتيجية المحدثة للملتقى، التي تستهدف مرافقة صناع الأفلام عبر أنشطة وبرامج ممتدة طوال العام. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحويل الشراكات والجوائز إلى أطر عمل مستدامة.

ويرتبط هذا التوجه بهدف أوسع يتمثل في فتح آفاق التوزيع والإنتاج المشترك أمام السينما العربية على الساحة الدولية. ويواصل الملتقى دوره في اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة ودعم التجارب الإبداعية الواعدة، من خلال اللقاءات المهنية والجوائز وفرص الدعم التي تقدمها المؤسسات والجهات الشريكة.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويحمل المهرجان الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.