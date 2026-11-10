ملتقى القاهرة السينمائي يدعم 7 مشروعات عربية تستهدف المحافل الدولية في 2026

يواصل ملتقى القاهرة السينمائي دعمه لـ7 أفلام عربية عبر جوائز نقدية وبرامج تطوير، مما يعزز حضورها في المهرجانات الدولية ويزيد فرص الإنتاج المشترك.

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت رئاسة الفنان حسين فهمي تعزيز مكانة السينما العربية من خلال ملتقى القاهرة السينمائي الذي يرأسه الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم. يهدف هذا الملتقى إلى دعم سبعة مشاريع سينمائية عربية حصلت على منح ومساعدات متنوعة خلال دوراته السابقة ما بين عامي 2019 و2025. تستعد هذه الأفلام لاقتحام المحافل الدولية الكبرى خلال عام 2026، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد للنهوض بالإنتاج العربي.

تفاصيل الدعم المالي والمشاريع الفائزة

حصل مشروع الفيلم الروائي الذي يحصد جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار على دعم خلال مرحلة التطوير في دورة عام 2022 تحت عنوان "بيلا". كما فاز مشروع آخر بجائزة نقدية بلغت قيمتها 15 ألف دولار بعد اختياره للمشاركة في دورة عام 2019. حصل فيلم غير روائي أيضاً على دعم في مرحلة ما بعد الإنتاج بنحو 10 آلاف دولار بالإضافة إلى جائزة عينية لتجهيز الصوت.

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مسيرة التطور الإبداعي للمشاريع الداعمة

شارك المشروع الذي يحمل عنوان "الحلم الأمريكي" في دورة عام 2021 وحصل على جائزتين دعمتا مسيرته الإنتاجية بشكل كبير. تلقى مشروع آخر دعماً في مرحلتين مختلفتين حيث شارك في مرحلة التطوير عام 2019 وفي مرحلة ما بعد الإنتاج عام 2024، محصداً جائزتين في كل مرحلة. يسجل الفيلم الروائي الذي ينتجه جورج شقير ويشارك في بطولته زياد جلاد ومارلين نعمان عرضه العربي الأول ضمن المسابقة الرسمية الدولية.

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استراتيجية الملتقى وآفاق التوزيع العالمي

أكد محمد حسين مدير ملتقى القاهرة السينمائي أن هذا التواجد الدولي المكثف يعزز المكانة التاريخية للملتقى كمنصة للإنتاج المشترك الأنشط والأقدم في العالم العربي. تهدف الاستراتيجية المحدثة للملتقى إلى مرافقة صناع الأفلام عبر أنشطة ممتدة طوال العام وتحويل الجوائز إلى أطر عمل مستدامة تفتح آفاق التوزيع والإنتاج المشترك أمام السينما العربية.

السياق التاريخي لمهرجان القاهرة السينمائي

يقام المهرجان سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976. يعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. يمثل الملتقى منصة مهنية رئيسية تربط صناع الأفلام بالمنتجين والموزعين وصناديق الدعم العالمية لتعزيز فرص الوصول للجمهور.