ملتقى الفكر الإسلامي الدولي السادس بمسجد الإمام الحسين يؤكد أهمية الهجرة النبوية في بناء الأمة

انطلق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي السادس بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة بمشاركة 100 عالم ومفكر من أكثر من 40 دولة، وناقش دروس الهجرة النبوية في تعزيز الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف.

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي السادس، الذي عقد تحت عنوان: الهجرة النبوية الشريفة.. دروس وعبر، وذلك بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

جاء هذا الملتقى بمشاركة مئة عالم ومفكر من داخل مصر وخارجها، يمثلون أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور مئات الطالبات والطلاب بالمسجد من تسع وثلاثين دولة. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتعزيز التواصل العلمي والفكري بين علماء الأمة، وإحياء مجالس العلم والذكر، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. أدار الملتقى الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي رحب بالعلماء والضيوف المشاركين من داخل مصر وخارجها.

واستهلت فعاليات الملتقى بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ رضا الجنيدي، أحد نجوم برنامج دولة التلاوة، أعقبها كلمة لوزير الأوقاف، رحب خلالها بالحضور الكريم وبالعلماء المشاركين من مختلف دول العالم، ساردًا أسماءهم وصفاتهم وجنسياتهم على سبيل الشكر والتقدير. وأكد الوزير أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل محطة إيمانية وحضارية عظيمة تستلهم منها الأمة معاني التضحية والوفاء والإخلاص والانتماء.

كما شدد على أن رسالة الإسلام إلى الملياري مسلم تتمثل في الأمان والعمران، والتحصين من التطرف والانحراف الفكري، والتنافس في ميادين العلم والمعرفة، وصناعة الحضارة الإنسانية، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق الرفيعة. وأوضح أن رسالة المسلمين إلى البشرية كلها تقوم على حسن الجوار، وإطفاء نيران الحروب والصراعات، وبناء جسور التعاون والتعارف بين الشعوب والأمم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الهجرة النبوية لم تكن انتقالاً مكانيًّا فحسب، وإنما كانت مشروعًا حضاريًّا متكاملاً أسس لبناء الإنسان والمجتمع، ورسخت معاني الصبر والتوكل والعمل والإخاء والتكافل، داعيًا إلى استلهام هذه المعاني في واقع الأمة المعاصر. كما دعا إلى استحضار هذه المعاني في كلمات العلماء المشاركين في الملتقى من الداخل والخارج، والتعبير عنها بما يرجونه للمسلمين وللبشرية كلها في العام الهجري الجديد.

وألقى الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، كلمة أكد فيها أن الإنسانية تواجه تحديات فكرية وأخلاقية كبيرة، داعيًا إلى استعادة المعاني الإنسانية الأصيلة المستمدة من السيرة النبوية الشريفة، وترسيخ قيم الصدق والأمانة والمبادرة والابتكار واليقين والعمل والفرح بنعم الله في نفوس الأجيال الجديدة. كما ألقى الدكتور باسم عبد الله، الأستاذ بكلية الإمام الأعظم بجمهورية العراق، كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى العلمي المبارك، ناقلاً تحيات علماء العراق إلى مصر الأزهر الشريف وعلمائها، مؤكدًا أن ذكرى الهجرة النبوية تذكر الأمة بمعاني الوفاء والتضحية والانتماء للدين والوطن، وأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قدم نموذجًا خالدًا في الصحبة الصادقة واليقين والثبات.

وأشار إلى أن المسلمين مطالبون اليوم بإبراز حقيقة الإسلام للعالم من خلال القيم النبيلة والعمل الصالح وخدمة الإنسانية، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذه المبادرات العلمية الرائدة. وألقى الشيخ أبو المجد السنباطي، الداعية الإسلامي بكندا، كلمة أكد فيها أن أعظم ما تحتاجه البشرية اليوم هو استحضار رسالة الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن رحمته شملت الصغير والكبير، والنساء والضعفاء، بل والحيوان وغير المسلمين، وأن المسلمين في المجتمعات الغربية يحملون هذه الرسالة النبوية إلى العالم من خلال الأخلاق الحسنة والتعامل الراقي.

ومن أستراليا، ألقى الشيخ علاء الزقم، أحد أبناء وزارة الأوقاف، كلمة من شقين أحدهما بالعربية والآخر بالإنجليزية بناء على طلب الوزير، فأكد فيها أن هذا الملتقى يمثل صورة مشرقة للتواصل العلمي والفكري بين علماء الأمة الإسلامية، ويجسد دور مصر والأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في مختلف أنحاء العالم، داعيًا الله تعالى أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وسلام وأمن واستقرار على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء. كما ألقى الدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، كلمة بالعربية وبالفرنسية بناء على طلب الوزير، فأكد فيها أن الهجرة النبوية كانت بداية حضارة عظيمة صنعت للأمة مجدها وريادتها، داعيًا إلى استعادة الهوية الحضارية للأمة والعودة إلى قيمها الأصيلة التي قامت عليها نهضتها العلمية والفكرية والإنسانية.

وفي كلمته، أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الهجرة سنة كونية وإنسانية متجددة، تقوم على الانتقال من حال إلى حال أفضل، مؤكدًا أن الأمة اليوم بحاجة إلى الهجرة من الكسل إلى العمل، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الغفلة إلى اليقظة، مستشهدًا بقول الله تعالى: (ففروا إلى الله). وأضاف أن الهجرة إلى الله تكون بالتوبة والذكر والطاعة، بينما تكون الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنته، وكثرة الصلاة والسلام عليه، ومحبة ما كان يحبه، وتعظيم ما كان يعظمه





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الهجرة النبوية ملتقى الفكر الإسلامي وزارة الأوقاف الوسطية والاعتدال العلماء والمفكرون

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