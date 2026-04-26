ملكة القطن.. فيلم سوداني حائز جوائز ينطلق في دور العرض المصرية

فيلم "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني يعرض في مصر بعد نجاحه في المهرجانات الدولية، ويقدم قصة مؤثرة عن صراع الهوية والتراث في قرية سودانية.

ينطلق فيلم " ملكة القطن " للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني في دور العرض المصرية اعتبارًا من السادس من مايو القادم، وذلك في إطار مبادرة " سينما د" التي تتبناها شركة ماد سولوشنز بهدف إتاحة الفرصة لجمهور الوطن العربي لمشاهدة الأفلام العربية المتميزة التي لاقت استحسانًا في المهرجانات ال سينما ئية الدولية.

الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز المرموقة، يمثل إضافة نوعية للسينما العربية ويقدم قصة مؤثرة تتناول قضايا مهمة تتعلق بالهوية، والتراث، والصراع بين التقاليد والحداثة، والتأثيرات الخارجية على المجتمعات المحلية. تدور أحداث الفيلم في قرية سودانية تعتمد بشكل أساسي على زراعة القطن، حيث تعيش نفيسة، وهي فتاة نشأت على حكايات جدتها البطولية عن مقاومة الاستعمار البريطاني.

هذه الحكايات تشكل جزءًا لا يتجزأ من هويتها وتراثها، ولكنها تواجه تحديًا كبيرًا عندما يظهر رجل أعمال شاب يحمل معه خططًا لتطوير القرية من خلال إدخال تقنيات جديدة، بما في ذلك القطن المعدل وراثيًا. هذا التغيير المقترح يثير صراعًا حول مستقبل القرية، وتجد نفيسة نفسها في قلب هذا الصراع، حيث تكتشف قوتها وتتصدى لمحاولة فرض رؤية خارجية على مجتمعها.

الفيلم لا يقتصر على تصوير هذا الصراع الظاهري، بل يتعمق في استكشاف التحولات الداخلية التي تمر بها نفيسة، وكيف تتغير نظرتها إلى العالم من حولها. إنه فيلم عن النضال من أجل الحفاظ على الهوية والتراث في مواجهة قوى العولمة والتحديث.

"ملكة القطن" ليس مجرد فيلم سينمائي، بل هو عمل فني متكامل يجمع بين الإخراج المتميز، والتصوير السينمائي الرائع، والموسيقى التصويرية المؤثرة، والأداء التمثيلي القوي. المخرجة سوزانا ميرغني نجحت في تقديم رؤية سينمائية فريدة تعكس واقعًا اجتماعيًا وثقافيًا معقدًا، وتطرح أسئلة مهمة حول مستقبل المجتمعات المحلية في ظل التغيرات العالمية. التصوير السينمائي لفريدا مرزوق يضفي على الفيلم جمالية خاصة، حيث تلتقط ببراعة المناظر الطبيعية الخلابة للقرية السودانية، وتعكس الأجواء العاطفية للشخصيات.

الموسيقى التصويرية لأمين بوحافة تعزز من تأثير الفيلم، وتساهم في خلق جو من التشويق والإثارة. أما الأداء التمثيلي للممثلين، وعلى رأسهم مهاد مرتضى في دور نفيسة، فقد كان مقنعًا ومؤثرًا، حيث نجحوا في تجسيد شخصياتهم بكل صدق وعمق. الفيلم يمثل أيضًا تعاونًا دوليًا ناجحًا، حيث شارك في إنتاجه عدد كبير من المنتجين من مختلف البلدان، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسينما العربية على المستوى العالمي. هذا التعاون ساهم في إضفاء جودة عالية على الفيلم، وساعد في إيصال رسالته إلى جمهور أوسع.

حقق فيلم "ملكة القطن" نجاحًا كبيرًا في المهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بالعديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH). هذه الجوائز تؤكد على القيمة الفنية والرسالية للفيلم، وتعكس تقدير النقاد والجمهور لجهود المخرجة وطاقم العمل.

الفيلم بدأ مسيرته السينمائية الناجحة بعرضه العالمي الأول في مسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومن ثم حصد المزيد من الجوائز في مهرجانات أخرى مثل مهرجان الدوحة السينمائي، ومهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وأيام قرطاج السينمائية. هذه الإنجازات تعزز من مكانة السينما السودانية والعربية على الخريطة السينمائية العالمية، وتشجع المخرجين والمبدعين على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

إن عرض الفيلم في دور العرض المصرية يمثل فرصة مهمة للجمهور المصري لمشاهدة هذا العمل السينمائي المتميز، والاستمتاع بقصته المؤثرة ورسالته الهامة. الفيلم يستحق المشاهدة والتأمل، ويثير العديد من الأسئلة حول مستقبل المجتمعات المحلية في ظل التغيرات العالمية





