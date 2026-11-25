انطلاق المسابقة 75 في بورتوريكو بمشاركة 116 متسابقة وسط جدل حول ملكية المؤسسة، وتصميمات مثيرة للجدل، ووثائقي يكشف فضائح داخلية.

تشعل مسابقة ملكة جمال الكون اليوم شمعتها الخامسة والسبعين في مدينة سان خوان ببولتوريكو، حيث تستضيف النسخة الخامسة والسبعون من الحدث العالمي. تتوجه الأنظار إلى ليلة التتويج المقرر أن تعلن فيها الفائزة بلقب عام 2026، في خطوة تأتي وسط جدل واسع وتساؤلات حول مستقبل واحدة من أشهر مسابقات الجمال. يشارك في هذا الحدث 116 متسابقة يمثلن دولاً ومناطق مختلفة حول العالم، في محاولة لتقديم صورة أكثر انفتاحاً لمعايير الجمال مع توسيع مساحة تمثيل النساء من خلفيات متنوعة.

الخلافات الإدارية وملكية المؤسسة المنظمة

لا تمر الاحتفالات بمرور ثلاثة أرباع قرن على انطلاق المسابقة في أجواء خالية من الخلافات، إذ تواجه المؤسسة المنظمة إشكاليات تتعلق بملكيها وإدارتها الحالية. تلاحق المؤسسة تساؤلات حول الأموال العامة المخصصة لاستضافة الحدث في بولتوريكو، إضافة إلى جدل واسع حول إدارة ظهور المتسابقات وتصرفاتهن خلال الفعاليات الرسمية. تعمل المؤسسة حالياً على معالجة هذه الانتقادات محاولةً منها للحفاظ على ثقة الجمهور وضمان استمرارية الحدث رغم التحديات المالية والإدارية المعقدة التي تواجهها في السنوات الأخيرة.

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جدل الأزياء الوطنية والتصميمات المثيرة

أثار ظهور ممثلة إسرائيل، دانيل يابلونكا، في منافسة الأزياء الوطنية جدلاً واسعاً، إذ ارتدت زيًا ذهبيًا يستلهم معالم القدس القديمة، وقالت الجهات المرتبطة بها إنه يعبّر عن التاريخ والهوية الإسرائيلية. تعرضت المتسابقة لصيحات استهجان على المسرح، وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الرسمة معتبرين أن الحديث عن السلام يثير تساؤلات في ظل الصراع. كما لم تنعزل ملكة جمال لبنان، بيرلا حرب، عن الجدل بعد ظهورها بتصميم يحمل عنوان "أجنحة وطن" من تصميم هندي عبود، الذي ضم رموزاً لبنانية، فانقسمت الآراء بين من رأى فيه محاولة فنية لاستحضار تناقضات البلاد.

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عودة الأردن وتأثيرات الوثائقي النقدي

يسجل الأردن واحدة من أبرز محطات الحضور العربي في النسخة الخامسة والسبعين، مع عودة المملكة إلى المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1960، أي بعد غياب استمر 66 عاماً. تمثل الأردن ديستني عنبر، التي قدمت رمزاً من البيئة الطبيعية مستوحى من عصفور سيناء الوردي، لكن لم تتمكن أي من المشاركات العربيات من حجز مكان ضمن أفضل 15 زياً. تزامنت هذه الأحداث مع عرض سلسلة وثائقية بعنوان "تاج الخداع: كواليس فضيحة مسابقة ملكة جمال الكون"، تناولت شهادات حول التحرش والضغوط الإدارية، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد للحدث.

الإصابات والتحديات اللوجستية في المسابقة

شهدت فعالية حملت اسم "Beauty at the Beach" في 13 نوفمبر/تشرين الثاني عرضاً للأزياء على الرمال، حيث تعثرن المتسابقات أثناء السير بسبب الأحذية ذات الكعوب المرتفعة. أصدرت منظمة ملكة جمال الكون بياناً أوضحت فيه أن الفعالية نظمتها شركة ماغالي فيبليس، وأعربت عن أسفها لغياب الاحترافية. لم تتوقف المشكلات عند ذلك، إذ أعلنت ممثلة فرنسا، غارانس أوثييه، تعرضها لإصابة في ركبتها خلال تدريبات تصميم الرقصات في 18 نوفمبر، معربة عن أملها في التعافي قبل الحفل النهائي.