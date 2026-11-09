ممدح مدبوح يشدد على تسهيل إجراءات تصالح مخالفات البناء

رئيس الوزراء يوجه بتسهيل إجراءات تصالح مخالفات البناء وتخصيص 12 شهراً لإنجاز التقنين مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمالية للمواطنين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمراجعة مستجدات منظومة التصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المباشرة التي صدرت عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات " منتدى مصر 2026"، بحضور الوزيرات والوزراء المعنيين بتطوير هذا القطاع الحيوي.

تيسير الإجراءات خلال اثني عشر شهراً

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء بما يتوافق مع توجهات الدولة، مشيراً إلى أن هذا الملف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع قطاع عريض من المواطنين، مما يستدعي معالجة التحديات العملية للقانون. شدد الاجتماع على ضرورة توفير تيسيرات ملموسة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون وتوسيع دائرة المستفيدين من أحكامه، مع الالتزام بتحديد مدة لا تتجاوز 12 شهراً لإنهاء إجراءات التقنين بعد إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

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توصيات منتدى مصر لتنظيم السوق العقاري

استعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن ملف التصالح، والتي نصت على العمل الجاد لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يساهم بشكل فعال في تسريع إنهاء إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية والثقيلة عن كاهل المواطنين في مختلف المحافظات.

كما تضمنت التوصيات الرسمية مراعاة التفاوت الكبير في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز الواضح بين السكن الخاص لمحدودي الدخل وبين الاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع الكبير في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز مشجعة للسداد المبكر، وتخفيف المتطلبات الورقية من المستندات المطلوبة من المواطنين.

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منال عوض وعلاء فاروق يناقشان الآليات التنفيذية

شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

ناقش الحضور عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة دقيقة للاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، إلى جانب وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات التي قد تواجه المواطنين.

التشريع الجديد يمنع التكرار ويحفظ حقوق الدولة

كلف رئيس الوزراء بالتواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة نهائية للتعديلات المقترحة التي تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات.

يهدف هذا التنسيق إلى معالجة المشكلات والتحديات القائمة، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف، من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

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أكد رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع على أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني، مشدداً على سرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإنجاز الصياغات التشريعية اللازمة.