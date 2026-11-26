المحامي ممدوح جاب الله يتقدم بطلب إحاطة لتطوير شبكة نقل البوتاجاز والمواد البترولية لتجنب الكوارث المالية والإنسانية وتفعيل توصيات هيئة الرقابة الإدارية منذ 2019.

تقدم النائب ممدوح جاب الله ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة رسمي ومفصل إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء والمسئولين التنفيذيين، بما في ذلك وزراء النقل والداخلية والبترول والمالية والتموين والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

يأتي هذا الإجراء الجراحي في ظل استمرار الحوادث المروعة التي تضرب الطرق السريعة، ولا سيما الحادث الأخير الذي شهدته منطقة الوراق على الطريق الدائري، مما أثار جدلاً واسعاً حول سلامة منظومة تداول ونقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بين المحافظات، وسط مطالبات عاجلة بمراجعة شاملة للواقع الحالي ومعالجة جذور المشكلة.

Also read الجمع بين المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019

تجاهل توجيهات الرئيس والرقابة الإدارية

يؤكد النائب ممدوح جاب الله في طلبه أن عدم تنفيذ التوجيهات المباشرة من رئيس الجمهورية، وكذلك التوصيات الصريحة الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية المتعلقة بإصلاح منظومة تداول ونقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات، يمثل إهمالاً خطيراً للسلامة العامة.

يرى ممدوح جاب الله أن الحوادث المتكررة لسيارات نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات، وآخرها الحادث المروع الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، وما خلفه من خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، تفرض ضرورة مراجعة منظومة نقل وتوزيع المواد البترولية بشكل فوري.

Advertisement

ويتساءل عضو لجنة الخطة والموازنة عن الأسباب الكامنة وراء استمرار نقل هذه المواد لمسافات طويلة بشكل مرهق، رغم التوفر الواضح لمصانع تعبئة ومحطات ومستودعات داخل النطاق الجغرافي للمحافظات، مما يجعل عملية النقل البعيد غير مبررة تقنياً واقتصادياً.

تاريخ القرارات والتوصيات المستمرة

يشير النائب ممدوح جاب الله إلى الكتاب الدوري رقم 88 لسنة 2019، الصادر عن وزير التنمية المحلية الأسبق في أبريل 2019، والذي تناول بوضوح مشكلات منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية للمواطنين، كنتيجة مباشرة لمتابعة دقيقة للملف.

وجاء صدور هذا الكتاب الدوري في ضوء كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 10362-33 بتاريخ 4 أبريل 2019، والمتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن نتائج المرور الميداني على محطات تعبئة الغاز الصب ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، بما يؤكد جدية المؤشرات المبكرة.

وأضاف ممدوح جاب الله أن الكتاب الدوري تضمن توجيهات بربط حصص مستودعات البوتاجاز الواقعة في نطاق كل محطة تعبئة بالمحطة الأقرب إليها، بهدف تقليل تكاليف النقل، وترشيد استهلاك السولار والوقود المدعوم، والحفاظ على الطرق والكباري والبنية التحتية، فضلًا عن الحد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.

المساءلة المالية وحصر الأضرار

أكد النائب ممدوح جاب الله أن استمرار نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية لمسافات طويلة بين المحافظات، رغم إمكانية الاعتماد على مصانع التعبئة ومحطات الخدمة والمستودعات الاستراتيجية داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة، يثير تساؤلات كبيرة بشأن أسباب عدم تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن منذ عام 2019.

ويتابع ممدوح جاب الله أنه من الصعب تحديد المسؤول المباشر عن عدم تطبيق هذه التوصيات الهامة، خاصة بعد مرور سنوات طويلة، وما ترتب على هذا الإهمال المتعمل من أضرار وخسائر جسيمة ومستمرة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية الوطنية.

Advertisement

وشدد عضو مجلس النواب على أن تطوير الشبكة القومية للطرق والكباري والمحاور الرئيسية، في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، يستوجب حماية هذه الاستثمارات العملاقة من الأضرار الجسيمة الناجمة عن حوادث نقل المواد البترولية الخطرة.

تشكيل لجان تقصي حقائق متخصصة

تضمن طلب الإحاطة الذي قدمه ممدوح جاب الله المطالبة الملحة بتشكيل لجان تقصي حقائق تضم متخصصين وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس النواب، لقيامهم بمهمة دقيقة وحساسة في حصر الخسائر المالية.

وهدفت هذه اللجان المقترحة إلى حصر ما تحملته الخزانة العامة للدولة من فروق دعم السولار والوقود Used في نقل أسطوانات البوتاجاز بين المحافظات، مقارنة بإمكانية الاعتماد على الخزانات الاستراتيجية ومصانع التعبئة ومحطات الخدمة داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة.

وطالب النائب ممدوح جاب الله أيضاً بحصر الحوادث الناتجة عن عدم تنفيذ التوصيات المشار إليها بدقة، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والخزانة العامة للدولة، والوقوف على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار منظومة النقل الحالية.

ويهدف هذا الإجراء الرقابي الصارم إلى ضمان اتخاذ إجراءات جادة لإعادة ضبط منظومة تداول ونقل المواد البترولية، وتحقيق السلامة العامة وترشيد الإنفاق وحماية المال العام من الهدر، بما يضمن حقوق المواطنين في حياة آمنة واقتصاد مستقر.