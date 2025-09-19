مملكة المتحدة تطلق بوابة سرية على الإنترنت المظلم لجذب جواسيس

يسعى جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) لتجنيد جواسيس جدد من كافة أنحاء العالم، وكذلك داخل روسيا، من خلال بوابة إلكترونية Safe-messaging newName 'الناقل الصامت'.

ذكرت الخارجية أن جهاز ال استخبارات الخارجية ( إم آي 6 ) يسعى لتجنيد جواسيس جدد لصالح ال مملكة المتحدة ، بما في ذلك داخل روسيا، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية على شبكة ال إنترنت المظلم . وأوضحت أن المنصة الجديدة الآمنة للمراسلة، والتي تحمل اسم 'الناقل الصامت', ستستفيد للمرة الأولى من خاصية إخفاء الهوية التي يتيحها ال إنترنت المظلم ، في إطار جهود الجهاز لتعزيز دفاعات ال مملكة المتحدة ضد عدم الاستقرار العالمي والإرهاب الدولي، ونشاط أجهزة ال استخبارات المعادية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، ستتيح المنصة لأي شخص في أي مكان في العالم، ممن يمتلكون معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل الآمن مع المملكة المتحدة وعرض خدماته. وقالت وزيرة الخارجية الجديدة إيفيت كوبر: 'مع تغير العالم وتضاعف التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تظل المملكة المتحدة دائما متقدمة بخطوة على خصومنا. وكالاتنا الاستخباراتية ذات المستوى العالمي تقف في خط المواجهة لهذه التحديات، وتعمل خلف الكواليس لحماية الشعب البريطاني'. ومن المقرر أن تتاح البوابة اعتبارا من اليوم الجمعة، مع نشر تعليمات استخدامها على القناة الرسمية لجهاز (إم آي 6) على موقع 'يوتيوب'. وينصح المستخدمون بالوصول إليها عبر شبكات (في بي إن) موثوقة وأجهزة غير مرتبطة بهوياتهم الشخصية، وفق الوكالة





