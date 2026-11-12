منال عوض تطرح حلولاً مناخية مصرية مبتكرة في جلسة COP31 بتركيا

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية توفر منصة للابتكار في مواجهة تغير المناخ، مشيدة بدور الشباب في تقديم حلول عملية خلال مشاركتهما في COP31.

أكدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعمل كمنصة وطنية استراتيجية لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية. أشارت الوزيرة إلى أهمية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية مستدامة للمواطنين خلال مشاركتها في جلسة استعراض المشروعات المشاركة ب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

عرض النماذج المصرية في مؤتمر المناخ COP31

عُقدت جلسة استعراض المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجناح جامعة الدول العربية، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في تركيا. حضر الجلسة كل من الدكتورة منال عوض، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية الدكتور صابر عثمان، والمستشار القانوني للوزيرة المستشار محمد منسي.

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وأوضحت الوزيرة أن عرض النماذج المصرية خلال مؤتمر المناخ في تركيا COP31 يبرز قدرات الشباب المصري في الابتكار وتقديم الحلول البيئية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. مؤكدة أن مصر لا تكتفي بالمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وإنما تعمل أيضًا على تقديم نماذج عملية لحلول يمكن تنفيذها محليًا والاستفادة منها إقليميًا ودوليًا.

جهود الشركاء وتنمية الوعي المحلي

وثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الشركاء في تنفيذ المبادرة، ومن بينهم الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وجهود فريق عمل المبادرة بقيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، بالإضافة إلى وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

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استمعت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة إلى عروض حول عدد من المشروعات المصرية المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات، وكفاءة استخدام الموارد، والزراعة المستدامة، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ. أعربت عن تقديرها لأصحاب هذه المشروعات وما يقدمونه من أفكار تعكس قدرات الشباب المصري على الابتكار وتطوير حلول عملية تتناسب مع التحديات البيئية والمناخية.

أثر المبادرة على المحافظات والشباب

منذ بدايتها حققت المبادرة عددًا من الفوائد، ومنها رفع الوعي في المحافظات حول المشروعات الخضراء وتغير المناخ، حيث تم العمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة مثل الجامعات والمعاهد للتعريف بها، مما خلق ثقافة جديدة في المحافظات بأهمية المشروعات الخضراء وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة.

ساعد ذلك على التوسع في المشاركة في المبادرة في مراحلها الأربعة، كما شهدت الدورات المتلاحقة مشاركة أكبر للشباب والمرأة والفئات البسيطة بمشروعات وحلول مبتكرة. كما خلقت المبادرة تكاملًا أكبر في العمل بين الجهات، سواء بمساهمة وزارة الاتصالات، والتكامل بين المحافظات والجهات البحثية والجامعات لدعم تنفيذ المشروعات، ودعم وزارة التنمية المحلية والبيئة للأفكار المقدمة والشباب ورواد الأعمال.

التوجهات المستقبلية للابتكار المناخي

أكدت الدكتورة منال عوض حرصها على متابعة المشروعات المقدمة كل عام من خلال المبادرة، ودعم ما يمكن تنفيذه منها لتقديم حلول مبتكرة، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال والفئات المختلفة على تقديم الأفكار والمشروعات التنفيذية. وأوضحت أن اتساع نطاق المشاركة المجتمعية في المبادرة وتنوع الأفكار والحلول المطروحة لا يعكس فقط نجاح مسابقة وطنية، بل نجاح الدولة في بناء منصة تجمع الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية حول هدف مشترك.

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ختامًا، أكدت الوزيرة حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لدعم المشروعات الخضراء الواعدة وتعزيز فرص الاستفادة منها في جهود التنمية المحلية والعمل المناخي. وأشارت إلى أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المشروعات المشاركة فحسب، بقدرتها على التحول إلى واقع ملموس، وخلق فرص عمل، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق أثر مستدام في حياة المواطنين.