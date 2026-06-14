مناقشة طلبات الإحاطة بشأن مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والبنية التحتية والخدمات العامة بمحافظة الشرقية

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة موسعة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات التصالح على مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والبنية التحتية والخدمات العامة بمحافظة الشرقية، وسط مطالبات بسرعة حل المشكلات المتراكمة التي تواجه المواطنين.

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة موسعة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات التصالح على مخالفات البناء، وال أحوزة العمرانية ، والبنية التحتية والخدمات العامة ب محافظة الشرقية ، وسط مطالبات بسرعة حل المشكلات المتراكمة التي تواجه المواطنين.

على مخالفات البناء، وفي مقدمتها السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها، والتفاوت والمبالغة في تقدير مقابل التصالح، إلى جانب تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية وما يترتب عليه من تعطيل الإجراءات واستمرار المشكلات على أرض الواقع. كما بحثت اللجنة طلب إحاطة تقدمت به النائبة نجوى الألفي بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن ذلك أدى إلى توقف البناء القانوني ودفع بعض المواطنين إلى البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تعطيل إجراءات التصالح.

وتناولت المناقشات أزمة نقص الأراضي المخصصة لإنشاء المقابر داخل الأحوزة العمرانية، وتعثر إصدار التراخيص اللازمة لها، مع مطالبات بتعديل بعض التشريعات بما يسمح بإقامة المقابر على بعض الأراضي الزراعية ضمن مشروعات النفع العام، لمواجهة الزيادة السكانية وندرة الأراضي المتاحة. كما ناقشت اللجنة خطورة تغطية المصارف والترع داخل المناطق السكنية، ومن بينها مصرف مدينة القرين، بسبب ما تمثله من تهديد لحياة المواطنين، خاصة الأطفال، نتيجة تكرار حوادث الغرق.

وتطرقت المناقشات إلى طلبات تقنين أوضاع أراضٍ حكومية داخل الحيز العمراني بمدينة صان الحجر، واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية، إلى جانب المطالبة بتوفير أراضٍ بديلة لإنشاء مستشفى مركزي لخدمة المواطنين. وفي قطاع الصحة، ناقشت اللجنة مشكلات المجازر الآلية، ومنها تضرر الأهالي من وجود مجزر داخل ملعب مركز شباب أولاد صقر، بالإضافة إلى تعثر أعمال إحلال وتجديد المجزر الآلي بمركز ههيا، مع المطالبة بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع.

كما استعرضت اللجنة طلبات تتعلق بتدهور حالة الطرق الداخلية بعدد من المراكز، والحاجة إلى تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة، وإنشاء محاور مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات، ووشملت المناقشات مطالب بتطوير منظومة الإنارة العامة واللوحات الإرشادية على الطرق الرئيسية والداخلية، وتحسين مستوى الخدمات في عدد من قرى ومراكز محافظة الشرقية. كما ناقشت اللجنة مطالب بتحويل مدينة صان الحجر القبلية إلى مركز إداري مستقل، وإعادة تشغيل مكاتب الأحوال المدنية في عدد من القرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الرصف المتأخرة.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودمج مراحلها المختلفة، والتوسع في إدراج قرى ومراكز محافظة الشرقية ضمن خطط التطوير العاجلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة، إلى جانب الإسراع في حل مشكلات التصالح على مخالفات البناء، واعتماد الأحوزة العمرانية، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية





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