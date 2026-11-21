وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقد مشروع تطوير الكوربة بمصر الجديدة، مؤكدة الانتهاء من ترميم الواجهات وإطفاء المشاة وافتتاحه قبل العام الجديد لتعزيز السياحة التراثية.

أجرت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية شاملة لمتابعة التقدم المحرز في مشروع تطوير منطقة الكوربة ب شارع إبراهيم باشا ، الواقع بحي مصر الجديدة في القاهرة. جاءت هذه الجولة التفقدية بهدف الوقوف المباشر على حجم الإنجاز الفعلي للأعمال المنفذة، ومراجعة دقة التنفيذ على الطبيعة لضمان توافقها التام مع التصميمات المعمارية المعتمدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. ويهدف هذا المسار إلى تمهيد الطريق أمام الافتتاح الرسمي للمشروع، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في المشهد الحضري للمنطقة قبل بدء احتفالات العام الجديد.

التفاصيل التنفيذية للمشروع المعماري

يستهدف المشروع إعادة إحياء الطابع المعماري والتاريخي المميز لمنطقة الكوربة، من خلال تحسين البيئة العمرانية والخدمات المقدمة للسكان والزائرين، بما يحقق تطويرا واقعيا يشعر به المواطن في حياته اليومية. وتنفيذ هذا العمل الكبير يتم من خلال وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بدعم فني كامل من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وتمويل شامل من ديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة. وأكدت الوزيرة أن هذا النهج يجمع بين صون الملامح المعمارية الفريدة ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وتنظيم الفراغات العامة للحفاظ على الهوية الحضارية لمصر الجديدة.

Also read وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

تحويل الشارع لمنطقة مشاة وترميم الواجهات

تشير الخطط التنفيذية إلى تحويل شارع إبراهيم باشا بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير إلى منطقة مخصصة بالكامل لحركة المشاة، مما يتيح للسكان والزوار الاستمتاع بالطابع المعماري الخاص بالكوّبة في بيئة أكثر تنظيمًا وراحة. وقد تم الانتهاء فعليًا من أعمال الترميم، والكسر، والتأسيسات الكهربائية، والأعمال الجبسية للواجهات، فيما لا يزال قيد التنفيذ استكمال الملاحظات الفنية المتبقية على الواجهات، وتنفيذ الدهانات والتشطيبات النهائية للعمارات طبقًا للتصاميم المعتمدة. كما يجري العمل على إنهاء أعمال دهان العناصر الخشبية، وتوريد الزجاج الشفاف باللون العسلي تمهيدًا لتركيبه، لضمان تناسق بصري يبرز جمالية الطراز المعماري الأصلي.

Advertisement

تحديث الشبكات الكهربائية وإضاءة الديكور

فيما يخص البنية التحتية للإنارة، تم الانتهاء من مد أسلاك الكهرباء للعمارات المرقمة بـ A وA2 وB، ويجري حاليًا استكمال هذه الأعمال في العمارة C وD. وقد تم اختيار وحدات الإضاءة الخاصة بالمشروع بدقة، وإعداد نموذج لأعمدة الإنارة الديكورية وتصنيعها، مع تحديد مواقع تركيب الأعمدة بالشارع لتحسين مستوى الإضاءة وإبراز الملامح المعمارية خلال ساعات المساء. كما تم البدء في أعمال تركيب أرضيات البازلت وفق التصميمات المعتمدة، وصب الخرسانات الخاصة بقواعد أعمدة الإنارة، مما يسهم في إزالة المظاهر البصرية غير الجذابة الناتجة عن التمديدات الظاهرة ورفع المظهر العام للمنطقة.

التنسيق مع الجهات المتخصصة وتحسين البيئة

شهدت الجولة متابعة دقيقة لأعمال توحيد أماكن أجهزة التكييف على الواجهات، حيث تم الانتهاء من التعديلات في عدد من العمارات، مع استمرار العمل على استكمال الملاحظات في الواجهات المتبقية لضمان مظهر موحد. كما يجري حاليًا تجهيز أحواض الأشجار تمهيدًا للزراعة باستخدام أنواع مثل الفيكس والجاكرندا، وتصنيع وحدات الأسوار باستخدام تقنية القطع الرقمي CNC. وتم التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع الأهرام، بما يرفع كفاءة التصريف ويحد من تجمع المياه، مما يحقق توازنًا بين الحفاظ على التراث المعماري ومتطلبات الاستخدام المعاصر للمدينة.