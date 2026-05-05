منافسة شرسة على لقب الدوري المصري قبل الجولة الحاسمة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد نتائج الجولة قبل الأخيرة التي زادت من الإثارة والتشويق.

تصاعدت وتيرة المنافسة بشكل ملحوظ على لقب الدوري المصري الممتاز ل كرة القدم ، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة. شهدت هذه الجولة نتائج حاسمة ومثيرة، حيث حقق كل من النادي الأهلي والنادي الزمالك انتصارات مهمة، بينما اكتفى فريق بيراميدز بالتعادل.

هذه النتائج زادت من حدة الإثارة والتشويق قبل الجولة الأخيرة التي ستشهد حسم مصير اللقب. الأهلي، الذي يسعى للحفاظ على لقبه أو استعادته، قدم أداءً قويًا ومقنعًا في مباراته أمام إنبي، حيث تمكن من تحقيق فوز ساحق بثلاثة أهداف نظيفة. هذا الفوز عزز من معنويات اللاعبين وزاد من فرصهم في التتويج باللقب، مع التأكيد على أن المهمة لا تزال صعبة وتتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء في الجولة الأخيرة.

من جهته، لم يتوان الزمالك عن مواصلة سعيه نحو القمة، حيث نجح في تحقيق فوز ثمين على حساب سموحة بهدف واحد دون رد. هذا الفوز ساهم في ترسيخ مكانة الزمالك في صدارة الترتيب العام للدوري، وأكد على قدرته على المنافسة بقوة على اللقب. في المقابل، واجه فريق بيراميدز صعوبات في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هذا التعادل قد يكون له تأثير سلبي على آمال بيراميدز في الفوز باللقب، خاصة وأنه فقد نقطتين مهمتين في توقيت حاسم من عمر البطولة. ومع ذلك، لا يزال بيراميدز يمتلك فرصة للمنافسة على اللقب، بشرط تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة وانتظار نتائج المنافسين. ترتيب الفرق في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة قبل الأخيرة يشير إلى تقارب كبير بين الفرق الثلاثة المتنافسة على اللقب.

يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة. أما الفرق الأخرى، فقد احتلت المراكز التالية: سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، والمصري في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، وإنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة، وسموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

هذه الأرقام تؤكد على أن المنافسة على اللقب لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأن الجولة الأخيرة ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم. الجماهير المصرية تتطلع بشغف إلى الجولة الأخيرة من الدوري، وتتوقع مباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق. الكل ينتظر لمعرفة من هو الفريق الذي سينجح في حسم اللقب والتتويج بطلاً للدوري المصري الممتاز. هذا الموسم يشهد منافسة قوية ومثيرة بين الفرق، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده كرة القدم المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة الشديدة بين الفرق تساهم في رفع مستوى الأداء الفني والبدني للاعبين، مما يعود بالنفع على المنتخب الوطني. الجولة الأخيرة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفرق واللاعبين، وستكشف عن من هو الفريق الأكثر استعدادًا لتحقيق الفوز والتتويج باللقب. من المؤكد أن هذه الجولة ستشهد أجواء حماسية ومشوقة، وأن الجماهير المصرية ستكون على موعد مع مباراة لا تنسى.

وفاة أحمد سالم حارس مرمى طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق أثارت حزنًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، حيث يعتبر سالم من أبرز حراس المرمى الذين لعبوا في الدوري المصري. الغندور علق على فوز الزمالك على سموحة، مشيدًا بأداء اللاعبين والروح القتالية التي أظهروها في المباراة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري المصري الأهلي الزمالك بيراميدز كرة القدم رياضة مصرية الجولة الأخيرة الترتيب المنافسة أحمد سالم

United States Latest News, United States Headlines