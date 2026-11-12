منال عوض: المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية تحل التحديات المناخية في COP31

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية توفر حلولًا مبتكرة للشباب المصريين في مؤتمر COP31 بتركيا لتحقيق تنمية مستدامة.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الشباب ال مصر ي يقدم حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية والمناخية عبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP31) في تركيا. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المنصة الوطنية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم حلول عملية وفعالة لهذه التحديات.

دور المبادرة في دعم الابتكار البيئي

أوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل منصة وطنية مهمة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الفئات المختلفة في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية. وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي يكمن في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية مستدامة للمواطنين.

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جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض في جلسة استعراض المشروعات المشاركة بالمبادرة، التي عُقدت بجناح جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في تركيا. وقد حضر الجلسة الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة.

نماذج مصرية ناجحة في مواجهة التغير المناخي

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن عرض النماذج المصرية خلال مؤتمر المناخ بتركيا COP31 يبرز قدرات الشباب المصري في الابتكار وتقديم الحلول البيئية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. وأكدت الوزيرة أن مصر لا تكتفي بالمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وإنما تعمل أيضًا على تقديم نماذج عملية لحلول يمكن تنفيذها محليًا والاستفادة منها إقليميًا ودوليًا.

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وثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الشركاء في تنفيذ المبادرة، ومنهم الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وجهود فريق عمل Initiative بقيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

آثار المبادرة على المحافظات والسوق المحلي

استمعت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة إلى عروض حول عدد من المشروعات المصرية المشاركة بالمبادرة، والتي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات، وكفاءة استخدام الموارد، والزراعة المستدامة، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ. وأعربت عن تقديرها لأصحاب هذه المشروعات وما يقدمونه من أفكار تعكس قدرات الشباب المصري على الابتكار وتطوير حلول عملية تتناسب مع التحديات البيئية والمناخية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة منذ بدايتها حققت عددًا من الفوائد، منها رفع الوعي في المحافظات حول المشروعات الخضراء وتغير المناخ، حيث تم العمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة مثل الجامعات والمعاهد للتعريف بها. مما خلق ثقافة جديدة في المحافظات بأهمية المشروعات الخضراء وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة، وقد ساعد ذلك على التوسع في المشاركة في المبادرة في مراحلها الأربعة.

كما شهدت الدورات المتلاحقة مشاركة أكبر للشباب والمرأة والفئات البسيطة بمشروعات وحلول مبتكرة. وأوضحت الوزيرة أن المبادرة خلقت تكاملًا أكبر في العمل بين الجهات، سواء بمساهمة وزارة الاتصالات، والتكامل بين المحافظات والجهات البحثية والجامعات لدعم تنفيذ المشروعات، ودعم وزارة التنمية المحلية والبيئة للأفكار المقدمة والشباب ورواد الأعمال.

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رؤية الوزارة للتعاون المستدام وتحقيق التنمية

أكدت الدكتورة منال عوض حرصها على متابعة المشروعات المقدمة كل عام من خلال المبادرة، ودعم ما يمكن تنفيذه منها لتقديم حلول مبتكرة، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال والفئات المختلفة على تقديم الأفكار والمشروعات التنفيذية. وشددت الوزيرة على أن اتساع نطاق المشاركة المجتمعية في المبادرة وتنوع الأفكار والحلول المطروحة لا يعكس فقط نجاح مسابقة وطنية، بل نجاح الدولة في بناء منصة تجمع الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية حول هدف مشترك.

وتمثل الهدف المشترك في إيجاد حلول مصرية مبتكرة للتحديات المناخية والبيئية. واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لدعم المشروعات الخضراء الواعدة وتعزيز فرص الاستفادة منها في جهود التنمية المحلية والعمل المناخي. وأشارت إلى أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المشروعات المشاركة فحسب، وإنما بقدرتها على التحول إلى واقع ملموس، وخلق فرص عمل، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق أثر مستدام في حياة المواطنين.