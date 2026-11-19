الوزيرة منال عوض تؤكد ضرورة تحويل التعهدات الدولية للتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا إلى خطوات تنفيذية ملموسة لمواجهة التغير المناخي وضمان العدالة التنموية للدول.

أكدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جمهورية مصر العربية، أن النجاح الحقيقي للعمل المناخي الدولي لا يقاس بكمية التعهدات والوعود السياسية الصادرة، بل بالقدرة الفعلية على ترجمتها إلى خطوات تنفيذية وملموسة على أرض الواقع. وأشارت الوزيرة إلى أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة يعتبر أمراً حاسماً لضمان الوفاء بالتزامات الدول الأطراف في الاتفاقيات البيئية الدولية.

خطاب أنطاليا والتحول نحو التنفيذ

ألتقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ في تركيا، الذي يرأس حالياً مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي للاتفاقية. وأكدت منال عوض أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تتطلب انتقالاً جذرياً من مرحلة الالتزامات النظرية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع تعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ المسؤولية المشتركة والإنصاف.

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التمويل المناخي ورأس المال الإنمائي

شدّد الخطاب المصري، الذي ألقيت على لسان الوزيرة منال عوض في أنطاليا، على أن الطموح المناخي مهما بلغ مستواه العالي لن يكون كافياً بمعزل عن توفير وسائل التنفيذ، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل المناخي يمثل ركيزة أساسية لوفاء الالتزامات الدولية، مشددة على وجود قلق شديد إزاء التراجع الملحوظ في التمويل المناخي المتاح للدول النامية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القروض بدلاً من المنح.

وقالت منال عوض إن محدودية التمويل المقدم في صورة منح تفاقم أعباء الديون على الدول النامية، مما يحد من قدرتها على رفع مستوى طموحها المناخي. ودعت إلى ضرورة زيادة التمويل الميسر، بحيث يُنظر إلى الانتقال الأخضر كرافد للتنمية وصون المكتسبات، وليس كعبء إضافي يثقل كاهل اقتصادات الدول الفقيرة أو المتوسطة الدخل.

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مشاريع مصر في الطاقة النظيفة

في سياق استعراض الجهود الوطنية، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة. وتتركز هذه الجهود على تحويل قطاع الطاقة، حيث تواصل مصر تعزيز طموحها في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة. واستعرضت أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية الداعمة لها.

كما لفتت منال عوض الانتباه إلى الجهود الرامية إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأوضحت أن هذه الخطوة تعزز الترابط بين الطموح المناخي المصري وأولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن الجهود لا تقتصر على قطاع الطاقة بل تمتد لتشمل النقل المستدام، وإدارة المياه، ومعالجة المخلفات، بما يحقق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وأجندة التنمية المستدامة.

تحذيرات من تدابير تجارية أحادية

اختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بتوجيه تحذير صريح من التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، مشيرة إلى أنها قد تنقل أعباء إضافية للانتقال الأخضر إلى الدول النامية. وأكدت أن نجاح الانتقال الأخضر لا ينبغي أن يأتي على حساب تعميق فجوات التنمية بين الدول، مشددة على ضرورة أن يستند العمل المناخي إلى المسؤولية المشتركة والإنصاف. وطلبت من الدول المتقدمة ضمان انتقال عادل لا يترك أي فرد أو دولة خلف الركب، وضمان عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية أو تقويض جهود الحد من الفقر.