مناقشة برلمانية عاجلة لقرار السعر الموحد لكهرباء العدادات الكودية

مجلس النواب المصري يناقش طلب إحاطة حول قرار محاسبة المشتركين بالعدادات الكودية بسعر موحد 2.74 جنيه للكيلوواط/ساعة، مع انتقادات لفقدان العدالة الاجتماعية.

يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته المقررة هذا الأسبوع طلب إحاطة عاجل تقدم به المهندس إيهاب منصور ، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، حول قرار محاسبة المشتركين بنظام العدادات الكودية وفق سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

وقد تقدم النائب سلمان السيوطي باقتراح للبرلمان لإنشاء مراكز خدمية بالمناطق الصناعية، كما تشهد الساحة البرلمانية تحركات عاجلة أخرى تشمل مطالب بضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة، وحركة لاستثمار أموال المعاشات وزيادة دخول أصحابها بعيداً عن الموازنة العامة، بالإضافة إلى تحرك لتسريع إصلاح الجهاز الإداري للدولة ووقف تداخل الاختصاصات. أوضح منصور أن قرار تطبيق السعر الموحد للكهرباء أثار تساؤلات ومخاوف كبيرة لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد إلغاء نظام الشرائح السابق الذي كان يميز بين مستويات الاستهلاك المختلفة.

وانتقد المبررات التي قدمتها الجهات المعنية والتي قالت إن الهدف تبسيط إجراءات المحاسبة وتحقيق المساواة بين المشتركين. وأكد أن تحقيق العدالة الحقيقية لا يكون من خلال معاملة جميع الفئات بنفس الطريقة، بل يتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتباينة بين المواطنين.

وذكّر أن مفهوم العدالة الاجتماعية يقتضي بالضرورة مراعاة الفروق بين الأسر محدودة الدخل والأسر الأكثر قدرة على التحمل، مشيراً إلى أن الدستور المصري نص بوضوح على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتالي فإن أي قرارات تتعلق بخدمات أساسية كالكهرباء يجب أن ان تتوافق مع هذه المبادئ الدستورية. أضاف منصور أن طلب الإحاطة يهدف إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تطبيق السعر الموحد وقياس مدى تأثيره المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها الجهات المعنية عند إصدار القرار.

وأشار إلى أن القرار جاء بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مما يستدعي نقاشاً موسعاً داخل قبة البرلمان لبحث كافة التداعيات المحتملة على المشتركين ومراجعة السياسات الكهربائية بشكل شامل لضمان equitable and fair pricing机制 التي تحقق التوازن بين Fairness وcovering costs. كما طالب بضرورة إعادة يقيم نظام الفواتير بما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على استقرار الأسر المصرية





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