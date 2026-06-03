مناقشات برلمانية حول مستقبل مركز معلومات قطاع الأعمال العام بعد نقل تبعيته لمجلس الوزراء

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الن中国人举行会议讨论将公共部门信息中心隶属于总理府的后续步骤，该中心拥有庞大的战略数据库。议员们强调必须保护该中心的重要性，并呼吁政府提出公共部门企业的未来愿景，包括私有化、上市和投资合作。

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم ودمغ المؤسسات العامة، واصلت لجنة الشئون الاقتصادية ب مجلس النواب مناقشاتها حول مستقبل قطاع الأعمال العام. تركزت المناقشات على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال ودمج إداراتها ضمن هيكل مجلس الوزراء، وخاصة مركز معلومات قطاع الأعمال الذي يُعد الجهة الوحيدة المتبقية التي تنتظر نقل تبعيتها الرسمية.

خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أكد محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام قد تم حلّه بالفعل نقل 38 موظفًا تابعين له إلى مجلس الوزراء، كما تسلم المجلس مبنى الوزارة، بينما بقي مركز المعلومات بانتظار القرار الرسمي. وأشار إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن ست شركات قابضة و 62 شركة تابعة، مما يجعله أداة حيوية لتجميع وتحليل البيانات for مختلف جهات الدولة.

من ناحيته، أعلن ممثل وزارة التخطيط عن اتفاق سري في مجلس الوزراء بنقل تبعية المركز بالكامل مع هîكله التنظيمي، على أن يصدر القرار قريبًا بصورة مؤقتة قبل استكمال الإجراءات الدائمة. وأبدى النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، الحرص على الحفاظ على المركز داخل مجلس الوزراء نظرًا لأهميته الاستراتيجية. وذكر محمد أحمد، ممثل المركز، أن موازنته للعام المالي 2026-2027 تبلغ 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.8 مليون عن العام السابق، مما يعكس أهمية توسيع نطاق عمله.

وقد طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال، وهو ما أكد عليه شكري مشيرًا إلى ضرورة عقد لقاءات مع الشركات التابعة للقطاع لاستطلاع خططها في التطوير والطرح في البورصة والشراكات الاستثمارية، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على ممارسة الرقابة البرلمانية على هذه الخطط. وتجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاجية والمنافسة في السوق





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