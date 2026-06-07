مناقشات موسعة بمجلس الشيوخ حول القوة الناعمة وتسعير الكهرباء

شهد مجلس الشيوخ المصري اجتماعات للجان الخارجية والصناعة والطاقة بحضور وزير التعليم العالي وممثلي الحكومة، حيث تمت مناقشة دور الثقافة والتعليم كقوة ناعمة، ومقترحات النواب بشأن تسعير الكهرباء للعدادات الكودية.

شهد مجلس الشيوخ المصري اليوم الاثنين مناقشات موسعة في عدة لجان نوعية، أبرزها اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم طرح رؤية الحكومة حول استخدام الثقافة والتعليم كأدوات للقوة الناعمة المصرية في تعزيز العلاقات الخارجية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دعم التبادل الأكاديمي والثقافي مع الدول العربية والإفريقية، ورفع مستوى التعاون في مجال البحث العلمي لتعزيز التأثير الإقليمي لمصر. كما استعرض الوزير الخطط المستقبلية لوزارته لتطوير منظومة التعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات العصر، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ برامج تدريبية للطلاب الوافدين. في سياق متصل، عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والتي تركزت على تحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة.

وتضمنت الاقتراحات دعوات لتيسير الإجراءات الضريبية وتوفير التمويل الميسر للشباب، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المجالس التصديرية لزيادة الصادرات المصرية. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، حيث استعرضوا الجهود الحكومية في هذا الشأن. أما لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة فقد شهدت مناقشات حامية حول مقترحات النواب بشأن نظام محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.

وتقدم النائب إسماعيل علي إسماعيل الشرقاوي باقتراح لإعادة النظر في قرار تحويل نظام المحاسبة من الشرائح المتدرجة إلى شريعة موحدة، معتبرا أن ذلك أضر بذوي الدخل المحدود. كما تقدم النائب عماد خليل كامل خليل باقتراح لتطوير منظومة العدادات الكهربائية لدعم التوسع في الطاقة الشمسية، وعودة الشرائح للعدادات الكودية. فيما طالب النائب عادل عبد العظيم عبد الحافظ خليل بإعادة النظر في آلية التسعير مقارنة بالعدادات التقليدية، لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة.

وحضر الاجتماع ممثلو وزارة الكهرباء وهيئة تنظيم الطاقة، الذين استعرضوا التحديات الفنية والمالية أمام تنفيذ هذه المقترحات، مؤكدين على ضرورة التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة قطاع الكهرباء. يذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي، حيث سترفع اللجان توصياتها إلى الجلسة العامة للبت فيها. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات استماع مع الجهات المعنية لوضع حلول عملية تلبي مطالب المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.

كما أشارت مصادر برلمانية إلى أن هذه القضايا تحظى باهتمام واسع من أعضاء المجلس، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وتأثيرها على المواطن البسيط





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