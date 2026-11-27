الكاتبة منة تيسير تروي تفاصيل أزمة صحية حادة بسبب الضغوط النفسية، وكيفية تخطي الانهيار العصبي دون أدوية، مع استعراض مواقفها من المرض والروحانيات في برنامج ورقة بيضاء.

كشفت الكاتبة والروائية منة تيسير ، خلال مشارقتها ضيفة على برنامج " ورقة بيضاء" الذي تقدمه الإعلامية عبير بدراوي على شاشة قناة "النهار"، عن تفاصيل أزمة صحية شديدة حلت بها مؤخرًا، ونفاَت الشائعات التي انتشرت حول إصابتها بجلطة دماغية، موضحة أن السبب الحقيقي كان تراكم الضغوط النفسية وكتمان المشاعر.

تفاصيل الأزمة الصحية والانهيار العصبي

أوضحت منة تيسير أن الأعراض التي تعرضت لها استمرت لمدة سبعة أشهر، وشملت دوارًا شديدًا وزغللة في العين، مما دفعها للاعتماد الكامل على الآخرين في أداء أبسط المراحل اليومية مثل دخول الحمام، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة أو التوازن بمفردها.

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فسرت الطبيبة حالتها على أنها انهيار عصبي داخلي، حيث رفض العقل الواعي الانهيار بينما كان العقل الباطن يخزن كل الضغوطات المتراكمة، مما أدى إلى قصور في الدورة الدموية وعدم وصول الدم بشكل سليم للمخ والفقرات.

صرحت الكاتبة بأنها رفضت تمامًا تناول أي مهدئات أو أدوية للاسترخاء معتبرة ذلك استسلامًا أو علامة ضعف، وقررت بدلاً من ذلك تغيير نمط حياتها جذريًا، وتعلمت وضع حدود واضحة للآخرين والتوقف عن استنزاف طاقتها في حل مشاكل المحيطين بها.

عندما خفت حدة الضغط النفسي، بدأت الأعراض تختفي تدريجيًا دون تدخل دوائي، مما يؤكد أن الجذور الحقيقية للمشكلة كانت نفسية وليست عضوية بحتة، رغم حدة الأعراض الجسدية المصاحبة لها.

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كتمانه مرض والدها بدر تيسير حتى وفاته

انتقلت منة تيسير للحديث عن أصعب فترة في حياتها وهي مرض والدها الراحل الفنان بدر تيسير، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز رحيله حتى الآن ولا تستطيع استيعاب غيابه، مما جعلها تضطر لاتخاذ قرار صعب بحقيقة المرض.

عندما علمت بحقيقة مرض والدها، انهارت تمامًا لدرجة أنها عجزت عن قيادة سيارتها من منطقة الدقي إلى الشيخ زايد، لكنها أخفت الأمر عن والدها ووالدتها وشقيقتها لمدة أسبوعين كاملين لعدم قدرتها على الانهيار أمامهم.

وضعت الكاتبة سيناريو كاملًا لإقناع والدها بأنه يعاني فقط من خلايا غير نشطة وأن الجلسات العلاجية هي مجرد فيتامينات ومقويات بسبب ضعف المناعة بعد عملية القلب المفتوح السابقة التي خاضها.

اتفقت مع جميع الأطباء والممرضين قبل دخوله الغرفة على كذبه عليها، ولم تجرؤ على البكاء أمامه، مشيرة إلى أن والدها لم يمت بالسرطان بل بمضاعفات دور برد حاد أضعف مناعته أثناء جلسات العلاج، وفي لحظة وفاته حرصت على تهدئة من حولها وقراءة القرآن له.

رحلة روحانية وتغيير جذري في الحياة

في جانب شخصي وروحي، روت منة تيسير موقفًا وصفته بنقطة التحول الكبرى في حياتها، حيث قررت في يوم السابع من شهر رمضان السفر لأداء العمرة بمفردها لأول مرة في حياتها دون أي ترتيبات مسبقة.

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على الرغم من القول إن الأمر مستحيل، إلا أنها أنهت كافة الإجراءات والحجوزات في حوالي 36 ساعة فقط وكانت في المطار، بهدف أن تكون مع الله وحدها دون أي مشتتات أو مكالمات هاتفية.

بعد العودة من العمرة، تغيرت حياتها بنسبة 180 درجة، حيث أصبحت أكثر قربًا من الله وأكثر وعيًا بقيمة الوقت الذي كانت تهدره بلا فائدة، مما ساهم في استقرارها النفسي وجعلها تتجنب خذلان الآخرين.

الود في الفن ومستقبل رمضان القادم

كشفت منة تيسير عن تجربتها مع النجمة عبلة كامل، مؤكدة أن مدام عبلة فنانة عظيمة وجميلة، وقد شاركتها في عمل سابق قبل مسلسل "سلسال الدم"، وصرحت عبلة بوجودها في العمل الجديد رغم تغيير منة لرقم هاتفها وتواصلها مع والدها بدر تيسير.

أوضحت الكاتبة أنها ممتنة لعبلة كامل جدًا ووقفت بجانبها كثيرًا، مشيرة إلى أن عبلة لم تلمح يومًا عن اعتزالها أو ابتعادها، بل كانت تمتلك شغفًا كبيرًا وروحًا إيجابية طوال الوقت، مما يجعل منة تيسير تطمئن عليها.

في ختام حديثها عن مسيرتها الفنية، أشارت منة تيسير إلى أن مسلسلي "العتاولة" و"روج أسود" يمثلان محطتين مهمتين، حيث قدمت في "العتاولة" دور أم تفقد ابنها لأول مرة، وفي "روج أسود" شخصية تمزج بين الضغوط اليومية وخفة الظل.

أعلنت الكاتبة عن استعدادها للمنافسة في موسم رمضان المقبل في مسلسل "الفخ"، وهو عمل شبابي بفكرة مختلفة ينقسم إلى جزأين في زمنين مختلفين، معربة عن حماسها وخوفها في الوقت ذاته من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الدور.