منة فاضل تكشف عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني

تحدثت المطربة منة فاضل عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، مؤكدة أن إقناع أسرتها بدخول عالم الغناء لم يكن أمرًا سهلًا، خاصة مع رفض والدها للفكرة في البداية خوفًا عليها وحرصًا على مستقبلها. كما تحدثت عن رحلة طويلة لإقناع أسرتها بالسير وراء حلمها الفني ودراسة المجال الذي تحبه.

رحلة طويلة لإقناع أسرتهاوأوضحت منة فاضل خلال لقائها ببرنامج"خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن والدها كان يتعامل مع الأمر بحذر شديد بسبب طبيعته الشرقية وتمسكه بالعادات والتقاليد، مشيرة إلى أنها خاضت رحلة طويلة لإقناع أسرتها بالسير وراء حلمها الفني ودراسة المجال الذي تحبه. محمد موسى: الأضحية ليست سباقًا على السوشيال ميديا..

الظهور عبر مواقع التواصلوأضافت أنها في بداياتها قررت الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مختلفة عن شخصيتها الحقيقية، حيث قدمت "كفرات" لأغانٍ شهيرة بهدف الوصول إلى الجمهور وتحقيق الانتشار، رغم أن هذا اللون الغنائي لم يكن الأقرب إليها فنيًا. وأكدت أن التزامها واحترامها للقيم والمبادئ التي تربت عليها كانا العامل الأهم في تغيير وجهة نظر أسرتها، موضحة أن والدها بعدما لمس نجاحها ورأى حرصها على الالتزام أصبح من أكبر الداعمين لها في مسيرتها الفنية.

تقديم أعمال خاصةوأشارت إلى أنها بعد مرحلة "الكفرات" قررت التركيز على تقديم أعمال خاصة تعبر عن شخصيتها الفنية الحقيقية، لتبدأ مرحلة جديدة من خلال طرح أغاني "سينجل" و"ميني ألبوم" يعكسان رؤيتها وإحساسها الفني بشكل أكبر





