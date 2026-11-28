منة بدر تيسير تكشف تفاصيل أزمة صحية كانت تُشاع فيها إصابتها بجلطة، موضحة أن السبب تراكمات ضغط نفسي، وتفاصيل رحلتها المفاجئة للعمرة في 7 رمضان.

كشفت الفنانة المصرية منة بدر تيسير عن تفاصيل دقيقة وحساسة حول المرحلة الصحية والنفسية الصعبة التي عاشتها مؤخراً، نافية بشدة شائعات إصابة بجلطة دماغية، وموضحة أن ما حدث كان نتيجة تراكمات ضغط نفسي شديد أدى إلى قصور في الدورة الدموية. وأكدت منة بدر تيسير أن هذه الحالة تسببت في عدم وصول الدم بشكل سليم للمخ والفقرات، مما أدى إلى أعراض حادة مثل الدوار الشديد والزغللة التي استمرت لمدة سبعة أشهر كاملة، مما حال دون قدرتها على أداء أبسط المهام اليومية بمفردها.

التفاصيل الطبية ورفض العلاج الدوائي

أوضحت منة بدر تيسير في تصريحاتها التلفزيونية أن الطبيب تشخص حالتها بأنها تعرضت لانحلال عصبي داخلي، مشيرة إلى أن العقل الواعي يرفض الانهيار بينما العقل الباطن يخزن كل الضغوط. وأكدت الفنانة أنها رفضت تماماً تناول أي مهدئات أو أدوية للاسترخاء، معتبرة أن ذلك يمثل استسلاماً أو ضعفاً، وبدلاً من ذلك قررت تغيير أسلوب حياتها بالكامل، حيث تعلمت وضع حدود واضحة للآخرين، والتوقف عن استنزاف طاقتها في حل مشاكل المحيطين بها، وفور تخفيف الضغط النفسي بدأت أعراضها تختفي تدريجياً.

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رحلة العمرة المفاجئة في 7 رمضان

تحدثت منة بدر تيسير عن نقطة التحول الكبرى في حياتها، مؤكدة أنها في يوم 7 رمضان قررت فجأة ودون أي ترتيبات مسبقة السفر لأداء العمرة بمفردها لأول مرة في حياتها. وأوضحت أنها أنهت كافة الإجراءات والحجوزات في نحو 36 ساعة فقط، حيث توجهت إلى المطار لتكون مع الله وحدها دون أي مشتتات أو مكالمات، وهو القرار الذي وصفته الجميع بأنه مستحيل، لكنه غير حياتها بنسبة 180 درجة.

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التغيرات اللاحقة وموقفها من الزواج

أكدت منة بدر تيسير أن عودتها من رحلة العمرة جعلتها أكثر قرباً من الله وأكثر وعياً بقيمة وقتها الذي كانت تهدره بلا فائدة في السابق. وفيما يتعلق بالحياة الزوجية، كشفت أنها تعرضت للخذلان في الحب والصداقة، مؤكدة رأيها بأن البنات المحترمات حظهن قليل في الحب لأن لديهن مبادئ وحدوداً لا يتنازلن عنها. وأضافت أنها لم تغلق باب الارتباط وتتمنى تكوين أسرة وإنجاب أطفال من رجل يتقي الله فيها، رافضة بشدة الزواج من أجل المال أو النفوذ، وموضحة أنها رفضت بالفعل شخصيات مهمة لأنها تبحث عن الحب الحقيقي.