منتخب مصر يبدأ الاستعداد لكأس العالم 2026

استعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. وستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر ، ثقته الكاملة في قدرات محمد هاني، مشددًا على أنه لاعب كبير وذكي للغاية ويتمتع بخبرات واسعة داخل الملعب. وأوضح إبراهيم حسن أن كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكن تحميل لاعب بمفرده مسؤولية مواجهة نجوم كبار مثل فينيسيوس جونيور أو جيريمي دوكو، مؤكدًا أن النجاح داخل الملعب يعتمد على الأداء الجماعي والتعاون بين جميع اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وانبيالأهلي يعلن رحيل وليد سليمان عن منصبه في قطاع الناشئين. نخض منخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، أول تدريباته امس، استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً، المقررة إقامتها يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026. قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا - إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ. موعد مباراة مصر وبلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة





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كأس العالم 2026 منتخب مصر برازيل وديا استعدادات الفراعنة

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