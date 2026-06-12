منتخب إيران يواجه عقبات أمريكية في كأس العالم 2026

تقارير عن القيود الأمريكية على بعثة المنتخب الإيراني في المونديال، بما في ذلك التأشيرات والإقامة والتذاكر، بالإضافة إلى طلب ارتداء شارات سوداء في ذكرى عاشوراء.

يعاني منتخب إيران من تضييق كبير خلال مشاركته في كأس العالم 2026 ، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة التي تقام مبارياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

تضم المجموعة منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، ويستعد المنتخب الإيراني لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 27 يونيو. لكن الظروف السياسية بين طهران وواشنطن ألقت بظلالها على تحضيرات الفريق، حيث فرضت السلطات الأمريكية قيوداً مشددة على بعثة المنتخب الإيراني شملت التأشيرات والإقامة وحتى حضور الجماهير.

في تطور لافت، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء البعثة الإيرانية، واشترطت عدم مبيت أي فرد من المنتخب على أراضيها، مما اضطر الفريق إلى الإقامة في المكسيك والدخول إلى أمريكا يوم المباراة فقط. وأكد السفير الإيراني لدى المكسيك أن الفريق سيدخل الأراضي الأمريكية صباح كل مباراة ويغادر فور انتهائها، وذلك تجنباً لوجود أي عناصر مرتبطة بالحرس الثوري. هذا الوضع دفع الإعلامي المصري أحمد موسى إلى تشبيه معاملة أمريكا للبعثة الإيرانية بمعاملة سجن غوانتانامو.

علاوة على ذلك، أصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بياناً يتهم فيه الولايات المتحدة بسحب حصة تذاكر الجماهير الإيرانية، مما يحرم المشجعين من حضور المباريات ومؤازرة منتخبهم. ونتيجة لذلك، ستقام مباريات إيران أمام خصومها في غياب تام لجماهيرها، بحضور جماهير الفرق المنافسة فقط. وفي سياق متصل، كشفت وكالة أنباء فارس أن الاتحاد الإيراني تقدم بطلب رسمي إلى الفيفا للسماح للاعبين بارتداء شارات سوداء خلال مباراة مصر إحياءً لذكرى عاشوراء، فيما تقدم الاتحاد العراقي بطلب مماثل.

لكن الفيفا تتمسك بمنع الشعارات السياسية والدينية، مما يجعل الموافقة على الطلب مستبعدة. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المنتخب الإيراني استعدادات مكثفة للمونديال، حيث تبلغ قيمته السوقية 32 مليون يورو. ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية رغم العقبات اللوجستية والدبلوماسية. مباراة مصر المرتقبة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة المنتخب على تجاوز الضغوط، خاصة مع غياب الدعم الجماهيري وتقييد حرية الحركة.

وتظل قضية الشارات السوداء رمزاً للصراع بين الرغبة في التعبير الديني والقيود الرياضية الدولية، في مشهد يعكس تعقيدات كرة القدم في ظل التوترات السياسية





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كأس العالم 2026 منتخب إيران أزمة تأشيرات عاشوراء منتخب مصر

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