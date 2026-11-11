منتخب مصر يستضيف مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

تستضيف مصر منتخب مالاوي في مباراة الذهاب ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027، بقيادة علي ماهر وتأهل الفراعنة للبطولة القارية.

يخوض المنتخب المصري لكرة القدم مواجهة حاسمة أمام نظيره من مالاوي، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنسخة عام 2027 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها أوغندا وكينيا وتنزانيا. يسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لضمان استمرار مسيرتهم الإيجابية في رحلة التأهل لهذه البطولة القارية المهمة.

جدول المباريات ومكان الاستضافة

تنطلق صافرة البداية لمباراة الذهاب بين المنتخبين يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. يهدف هذا اللقاء إلى تقديم أداء قوي تحت قيادة المدير الفني الجديد للمنتخب، الذي يستعد لظهوره الرسمي من خلال هذه المواجهة الأولى.

Also read تفوق للفراعنة.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر ومالاوي

أما مباراة الإياب، فسيكون المنتخب المصري ضيفًا على منتخب مالاوي يوم 17 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة. تنطلق صافرة بداية هذا اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مما يجعل الفترة ما بين 13 و17 نوفمبر فترة حاسمة لتحديد مصير التأهل المبكر.

قائمة علي ماهر والتحضيرات الفنية

اختار المدير الفني للمنتخب الوطني، علي ماهر، قائمة تضم 26 لاعبًا للدخول في معسكر الفريق استعدادًا للمباراتين المرتقبين. شملت القائمة الدفاعية أسماء بارزة مثل محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

Advertisement

في خط الوسط، ضم الترشيح مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن. تعول الجماهير المصرية بشكل كبير على هذه العناصر المختارة لتقديم أداء متميز يحقق نتائج إيجابية تمنح المنتخب دفعة قوية في مشوار التصفيات.

كواليس رحيل حسام حسن ودور صلاح

أعاد المدير الفني السابق حسام حسن التأكيد على احتمالية وجود دور لقائد الفراعنة، محمد صلاح، في التطورات التي سبقت رحيله عن الجهاز الفني. أوضح المتحدث أن محمد صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته إلى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عُقد في تركيا، لكنه لم يؤكد وجود تدخل مباشر من اللاعب في قرار الإقالة.

أكد شوبير أن خروج محمد صلاح من المعسكر السابق كان متفقًا عليه مسبقًا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين حصلوا على التطعيمات اللازمة قبل السفر. إلا أن قائد المنتخب كانت لديه مخاوف تتعلق بالسفر إلى أفريقيا بسبب ابنه ليل، ولم يكن راضيًا عن بعض الأمور خلال تلك الفترة.

تحركات الزمالك والأهلي في الانتقالات

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة، حيث يطالب عدد من لاعبي الفريق الأول بالحصول على مقدمات عقودهم عن الموسم الجاري قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية المقبلة. أجرى اللاعب اتصالات مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد للمطالبة بصرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن.

Advertisement

بالنسبة للمحترفين الأجانب، لا يزال الباب مفتوحًا لاتخاذ إجراءات قانونية تتيح لهم طلب فسخ العقود إذا استمرت تأخر الرواتب لمدة شهرين دون إنذارات رسمية. كما ينتظر ملف جون إدوارد الحسم بحضور جلسات التحقيق، بينما يرتبط إنهاء أزمة النادي بأعباء مالية تقدر بنحو 7 ملايين دولار.

من جهة أخرى، حسمت المعلومات الجدل حول انتقال محمد شحاتة إلى النادي الأهلي، حيث يفترض أنه مرتبط بعقد مع الزمالك لموسمين إضافيين. بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لترتيب الصفقات الشتوية، مع دراسة تدعيم خط الوسط والمدافع، بما في ذلك الاهتمام بمدافع فلسطيني واللاعب ياسر إبراهيم.