منتخب مصر 2010 يتدرب في سوسة استعدادًا لمواجهة تونس

خاض منتخب مصر 2010 مرانًا في تونس بقيادة عبدالستار صبري استعدادًا لمواجهة تونس الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

خاض منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني عبدالستار صبري ، يوم الأحد، مرانه التحضيري الرئيسي على أحد الملاعب الفرعية بمدينة سوسة التونسية. يأتي هذا الإعداد قبل المواجهة المباشرة أمام منتخب تونس ، المقررة في الثلاثاء المقبل، ضمن جولة حاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة ل كأس الأمم الأفريقية.

التفاصيل الفنية والجسدية للفرق

استهل الجهاز الفني المران بجلسات لرفع كفاءة اللياقة البدنية للاعبين، قبل الانتقال إلى التدريبات الحركية مع الكرة. شملت الجلسات تنفيذ عدة تكتيكات وخطط فنية يهدف الفريق لتطبيقها بدقة خلال اللقاء القادم.

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أعلن اللاعب علي ماهر عن القائمة الرسمية للمباراة، التي ضمت هداف الدوري في ظل غياب اللاعب عاشور. شارك جميع اللاعبين البالغ عددهم اثنتي وعشرون لاعبًا في قائمة الفريق البالغ عددها خمسة وعشرين لاعبًا، مما يعكس التوافر الكامل للصفوف.

شهد حضور رئيس بعثة المنتخب الدكتور علاء عبد العزيز، الذي اطمأن على جاهزية الفريق. تركزت الجهود على رفع المعنويات وتوحيد الرؤية التكتيكية قبل مواجهة منافس قوي في نفس المنطقة.

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الإجراءات الطبية والتنظيمية

خضع لاعبو المنتخب المصري لكشف طبي شامل تحت إشراف اللجنة المنظمة لتصفيات شمال إفريقيا. كان الهدف من الفحوصات التأكد من الخلو من الإصابات الطفيفة وضمان جاهزية كل لاعب جسديًا.

رافق المدير الإداري للمنتخب شادي الشريف والدكتور محمد أكمل، طبيب الفريق، أثناء الإجراءات الطبية. ساهمت هذه الخطوة في تعزيز الجوانب التنظيمية قبل انطلاق المنافسات الحاسمة.

تمت مراعاة كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة قبل انطلاق البطولة. تضمنت الجلسات تقييمًا دقيقًا للحالة البدنية لكل لاعب لضمان أفضل أداء.

تأثير البطولة والمستقبل

تعد هذه المواجهة جزءًا من سلسلة تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. يسعى المنتخب المصري لتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرص التأهل.

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تستمر التدريبات المكثفة حتى يوم المباراة. يركز اللاعبون على تنفيذ الخطط بدقة لمواجهة تحديات تونس.

تتوقع الجماهير أداءًا قويًا يعكس جاهزية الفريق. تنتظر الفعاليات القادمة لمعرفة النتائج النهائية.