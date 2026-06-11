منتخب جنوب إفريقيا يصل إلى ملعب 'أزتيكا' بالعاصمة المكسيكية، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب المكسيك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026. يستعد لاعبو المنتخب الجنوب إفريقي للنزول إلى أرض الملعب لإجراء جولة تفقدية ومعاينة أرضية الميدان قبل بدء عمليات الإحماء الأخيرة، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير لانطلاق النسخة التاريخية من المونديال. يسعى منتخب جنوب إفريقيا إلى تحقيق مفاجأة مبكرة أمام أصحاب الأرض في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، بينما يعول المنتخب المكسيلي على عاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء حفل افتتاح كأس العالم، الذي يشهد انطلاق النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، على أن تُنقل المواجهة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS 4K HDR.

منتخب جنوب إفريقيا يصل إلى ملعب 'أزتيكا' بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب المكسيك في ال مباراة الافتتاحية ل بطولة كأس العالم 2026 .

يستعد لاعبو المنتخب الجنوب إفريقي للنزول إلى أرض الملعب لإجراء جولة تفقدية ومعاينة أرضية الميدان قبل بدء عمليات الإحماء الأخيرة، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير لانطلاق النسخة التاريخية من المونديال. يسعى منتخب جنوب إفريقيا إلى تحقيق مفاجأة مبكرة أمام أصحاب الأرض في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، بينما يعول المنتخب المكسيلي على عاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء حفل افتتاح كأس العالم، الذي يشهد انطلاق النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، على أن تُنقل المواجهة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS 4K HDR. الزمالك يتلقى دعوة من الأفريقي التونسي لخوض مباراتين وديتين احتفالًا بتتويج الفريقين بالدوري. الزلزال يتلقى دعوة من الأفريقي التونسي لخوض مباراتين وديتين احتفالًا بتتويج الفريقين بالدوري.

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